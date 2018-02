Asia Nuccetelli è incinta?/ L'ex gieffina pronta a seguire le orme della madre Antonella Mosetti

Asia Nuccetelli è incinta? La figlia di Antonella Mosetti, felicemente fidanzata con Gianfranco, confessa di voler diventare presto mamma. Seguirà le orme della madre?

Asia Nuccetelli sta vivendo un periodo magico. Dopo aver trovato la popolarità nella casa del Grande Fratello Vip, Asia ha da poco trovato l’amore con Gianfranco con cui la storia va avanti da qualche mese. Felice e innamorata del fidanzato, Asia condivide, spesso, sui social, foto e video della sua bellissima storia d’amore che, presto, potrebbe diventare anche molto importante. Asia Nuccetelli, infatti, sognerebbe di diventare presto mamma. Nonostante abbia 22 anni, Asia, già molto matura e sicura dell’amore che prova per Gianfranco, sarebbe pronta per vivere le gioie della maternità. Se così fosse, Asia si ritroverebbe a seguire le orme della madre Antonella Mosetti che diventò mamma quando era giovanissima ed era ancora una ragazza di Non è la Rai. Dopo aver avuto Asia quando aveva solo 21 anni, dunque, Antonella Mosetti potrebbe diventare presto nonna? Per il momento, la cicogna non è ancora arrivata a casa di Asia ma nei prossimi mesi qualcosa potrebbe accadere.

LA VOGLIA DI MATERNITA’ DI ASIA NUCCETELLI

Secondo il settimanale Oggi, nell’ultimo numero in edicola, la relazione tra Asia Nuccetelli e Gianfranco, surfista e amico di Salvatore Gabriel Valerio, ex fidanzato di Antonella Mosetti, sta diventando molto seria. “Sembra che questo amore stia assai cambiando le priorità della vivace Asia: niente più ritocchini, trucco pesante e movida notturna. Anzi, i due piccioncini vorrebbero mettere su famiglia e fare un bambino. La Mosetti diventerà nonna?” si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani. Asia, dunque, diventerà presto mamma? Per il momento, la Nuccetelli si gode la spensieratezza dei suoi anni e, se dovesse davvero arrivare la cicogna, sarebbe pronta ad accogliere la grande novità potendo contare sull’aiuto di mamma Antonella con cui ha uno splendido rapporto.

