BEAUTIFUL/ Sheila Carter viene arrestata: Eric la crede colpevole ma... (Anticipazioni 8 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 febbraio: Eric è sicuro che sia stata Sheila Carter a sparare a Quinn e chiede al tenente Baker di intervenire per interrogarla.

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

Come si fa a credere che non sia stata Sheila Carter a sparare a Quinn? L'entrata in scena della dark lady nelle ultime puntate di Beautiful ha riaperto una ferita mai completamente rimarginata nelle trame della soap più seguita al mondo: la dark lady, che tutti avevano creduto morta, porta sempre guai con sé e il fatto che il proiettile sia stato sparato da casa di Katie lascia poco spazio ai dubbi. La donna si trovava proprio nella casa vicina a villa Forrester, era entrata senza l'autorizzazione della proprietaria e ha violato l'ordine restrittivo permanente che le era stato dato diversi anni prima. Saranno troppi gli indizi di colpa, motivo per cui uno sconvolto Eric (e ne avrà tutte le ragioni considerando i trascorsi) giungerà velocemente alla conclusione: la sua ex moglie ha cercato di liberarsi di Quinn, colei che potrebbe considerare la sua rivale in amore.

Beautiful: le spiegazioni di Sheila non vengono ascoltate

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Sheila Carter cercherà in tutti i modi di convincere Eric della sua innocenza. Proclamerà di essere cambiata e di essere tornata a Los Angelese con buone intenzioni ovvero dimostrare di essere una donna diversa. Parole alle quali Eric, che in passato si è fatto più volte abbindolare dalla ex moglie, non potrà proprio credere. Ecco perché, preoccupato di nuove ripercussioni, deciderà di correre subito ai ripari, chiamando in causa ancora una volta il tenente Baker. Quest'ultimo, che più volte ha avuto a che fare con la terribile infermiera, deciderà di convocare la Carter al commissariato e interrogarla. La preoccupazione per Eric, Quinn e Katie sarà inevitabile: Sheila sarà davvero ancora così pericolosa come pensano? Chi segue da tempo le vicende di Beautiful, sa bene che quando le cose sembrano scontate, poi accade qualcosa che sorprende e rimescola le carte...

