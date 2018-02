BELEN RODRIGUEZ/ Foto, la svolta hot della modella: quali i motivi di questo cambiamento?

Belen Rodriguez è cambiata dando una svolta decisamente hot alle sue foto pubblicate nei social network. Quali sono i veri motivi di questa nuova immagine?

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez non è nuova alla pubblicazione di foto hot che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato sotto ogni punto di vista. Ma quanto sta accadendo negli ultimi giorni ha destato l'attenzione anche dei meno interessati alla questione: ogni scatto da lei postato su Instagram mette in evidenza il suo lato B o, in alternativa, il suo decolletè mozzafiato. Ma quali sono le ragioni di un simile cambiamento? Dopo l'ultima immagine pubblicata solo qualche ora fa, i dubbi si sono trasformati in certezza: non può trattarsi soltanto di un caso! In passato Belen alternava immagini quotidiane, relative alla sua vita privata, ad altre ben più erotiche, ma ora qualcosa è cambiato e la spiegazione non può che essere una: la showgirl più chiacchierata della televisione italiana sta cercando di mantenere viva l'attenzione su di sè (clicca qui per vedere le sue ultime foto). Forse per la quasi certa bocciatura nella conduzione del Grande Fratello Nip o per il maggiore spazio dato alla sorella Cecilia, Belen ha ora più che mai bisogno di visibilità per non essere messa da parte dal mondo dello spettacolo (che prende e toglie con grande facilità). E quale miglior scelta che non scatenare un gran polverone sul web?

Belen Rodriguez con un altro uomo: Andrea Iannone non si esprime

C'è un altra questione che ancora tiene banco tra fan ed haters di Belen Rodriguez, sorpresi nel vederla passeggiare allegramente per le vie di New York in compagnia di un uomo diverso dal fidanzato Andrea Iannone. La persona in questione è un famoso fotografo tedesco e fin qui, niente di male. Stupisce però vederla tanto felice, come non accadeva da tempo in terra italiana. Il pilota nel frattempo resta lontano dall'Italia per le nuove prove della sua Suzuki che a Sepang non è andata come previsto. Non è la prima volta che la coppia è stata associata ad una crisi o addirittura ad un rottura definitiva. In passato, Belen e Andrea hanno dimostrato di avere un rapporto forte e di non essere troppo interessati al gossip. Anche in questo caso il campione di Vasto evita di esprimersi sulle voci di tradimento, preferendo concentrarsi completamente sul suo lavoro. Nessuna replica è infatti arrivata dai social network dei due diretti interessati.

