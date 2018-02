Belen Rodriguez/ Tra il dito medio di Andrea Iannone ai paparazzi e il like a Francesco Monte (foto)

Andrea Iannone e Belen Rodriguez hanno bisogno di più riservatezza attorno alla propria vita privata. Il dito medio contro i paparazzi è il segnale di questo naturale desiderio?

08 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Belen Rodriguez e Iannone: dito medio ai paparazzi

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, sui social, e per strada, smentiscono categoricamente le voci di presunta crisi, mostrando, a tutto il mondo, l'affetto e l'attrazione che li lega da oltre un anno. Il settimanale Novella 2000, in edicola questa settimana, ha immortalato la coppia sottocasa prima di separarsi: il motociclista in partenza per il Giappone mentre la showgirl argentina era in procinto di prendere l'aereo per New York per la realizzazione di un servizio fotografico. Il corridore, forse, infastidito dall'invadenza dei paparazzi, ha sospeso momentaneamente i baci alla fidanzata, per fare un gestaccio (dito medio) in direzione dei fotografi. Voglia di privacy dopo un periodo di intensa esposizione mediatica? Nel frattempo, il web si interroga sul like che Belen avrebbe messo sul comunicato ufficiale di Francesco Monte su Instagram, circa la volontà di difendersi, nelle sedi legali, dalle accuse di Eva Henger per il cannagate. L'ex cognata, in questo momento delicato, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza emotiva all'ex naufrago che sta vivendo un momento non facile dal punto di vista personale. Quattro anni, sempre assieme, nella stessa famiglia, non si possono cancellare in poche settimane. Cosa ne penserà la sorella Cecilia (ed il neo compagno Ignazio Moser) di questa netta presa di posizione?

BELEN PAPARAZZATA INSIEME AD UN NUOVO AMICO

Belen fotografata a New York in compagnia di un nuovo amico, in esclusiva, per il settimanale Mio. E’ una serie di fotografie dolci e divertenti, una sequenza in cui Belen ha accanto il famosissimo fotografo di moda tedesco Timur Emek, che l’aspettava per organizzare nel suo mega-studio newyorkese un servizio di moda in piena regola. Sorrisi, complicità, qualche broncio e finalmente un’espressione serena, cosa che sul volto ‘italiano’ della signora Rodriguez manca da parecchio. Di certo per la vedette argentina la pressione mediatica dalle nostre parti è molto alta: le presunte crisi con il pilota di Moto Gp, Andrea Iannone, la nuova sofferta storia d’amore della sorella Cecilia e i guai dell'ex cognatino Francesco Monte, il quasi ufficiale fidanzamento del suo ex Stefano De Martino con una blogger e la sua presenza all’Isola dei Famosi non hanno lasciato dormire a Belen sonni tranquilli. “Chissà se questi magnifici sorrisi nel pieno centro di New York saranno per lei una svolta importante”, si domanda il settimanale Mio”, “o soltanto un pomeriggio di selfie tra amici con uno dei fotografi più importanti del mondo!”.

