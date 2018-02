Benino e Gloria/ Uomini e donne, il cavaliere ha perso la testa ma lei si chiama Clara...

Benino e Gloria (o meglio Chiara) sono la nuova coppia di Uomini e donne? Il cavaliere ha perso la testa ma lei che entra in studio e conferma tutto, pronti a lasciare lo studio?

08 febbraio 2018 Hedda Hopper

Benino e Clara, Uomini e donne

La prima puntata del trono over della settimana sicuramente sarà incentrata sui chiarimenti di Gemma Galgani e Giorgio Manetti ma anche al bacio che Domenico ruberà a Tina Cipollari. Solo a fine puntata il trash lascerà il posto ai sentimenti e agli applausi quando al centro dello studio prenderà posto Benino. Il cavaliere si siederà al centro per raccontare di aver conosciuto Gloria e di aver perso la testa per lei. I due hanno ballato insieme in studio, hanno passato mezza giornata insieme e si sono sentiti telefonicamente. La donna entra in studio e conferma tutto tranne il suo nome. In effetti non si chiama Gloria come ha detto Benino ma il suo nome è Clara. Gaffe a parte sembra proprio che il cavaliere abbia fatto colpo sulla dama che sembra intenzionata a passare oltre.

BENINO HA TROVATO L'AMORE!

I due si ritroveranno seduti insieme al centro dello studio a Uomini e donne e si raccontano. Benino dice cosa apprezza di lei e che intenzioni ha ovvero portarla a vivere con lui. Lei conferma il suo interesse e la voglia di condividere le loro giornate e questo commuove e fa felice Gianni Sperti che sottolinea il fatto che solo chi ha vere intenzioni di trovare l'amore ci riesce. In particolare, l'opinionista si rivolge ad Emy accusandola di non averlo mai voluto fare. Benino comunica di aver deciso di lasciare il programma con Clara e che si conosceranno meglio fuori dal programma e così regala un mazzo di rose alla sua dama. I due ballano insieme ma le polemiche non mancano visto che Emy dice la sua sulla battutina di Gianni Sperti.

© Riproduzione Riservata.