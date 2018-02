CLAUDIO BAGLIONI, SANREMO 2018/ Ironico ed elegante conquista il pubblico con Franca Leosini

Ottima performance per Claudio Baglioni durante la seconda serata del Festvial di Sanremo 2018. Il direttore artistico convince e conquista il pubblico con il duetto con la Leosini.

08 febbraio 2018 Redazione

Claudio Baglioni (La Presse)

Una cosa è certa: Claudio Baglioni, puntata dopo puntata, sta dando dimostrazione di essere un grande entertainer. In occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2018 di cui è direttore artistico, Baglioni, oltre ad aver dato sfoggio delle sue doti canore, si è dimostrato ancora una volta all’altezza del palco dell’Ariston e di un pubblico decisamente molto esigente. Basti pensare, ad esempio, al duetto con Franca Leosini in cui proprio il cantautore romano ha dato prova di essere ironico, irriverente e sempre pronto allo scherzo. Il duetto con Biagio Antonacci, invece, è stato molto emozionante. I due hanno cantato sulle note di “Mille giorni di te e di me” e si sono misurati con un’impresa che li ha visti uscire vincitori entrambi. Bellissima anche la chiusura con Roberto Vecchioni. Durante la serata, poi, Baglioni ha presentato in maniera sempre più sciolta e disinvolta, divertendosi con i suoi due co-conduttori che non hanno perso l’occasione di scherzare con lui e con il pubblico in sala e a casa.

BAGLIONI VINCE E CONVINCE

La seconda serata del Festival di Sanremo 2018 per Claudio Baglioni ha rappresentato il consolidamento di un già ben chiaro successo emerso sin dalla prima puntata. Insomma, Claudio Baglioni piace e convince. Pacato, irriverente, ironico, talentuoso, rispettoso dei suoi co-conduttori, non invadente e molto elegante: sono questi solo alcuni degli aggettivi che devono essere utilizzati di diritto per descrivere Claudio Baglioni nelle vesti di direttore artistico del Festival della canzone più amato d’Italia e del mondo. Tra le altre cose, è interessante tenere conto del fatto che quello di Baglioni non vuole affatto essere un presenzialismo ad ogni costo. Al contrario, sono moltissimi gli spazi che vengono lasciati agli altri conduttori al fine di valorizzarli e renderli protagonisti della kermesse. Di sicuro, pur essendo arrivati neanche a metà della corsa, si ha la possibilità di dire che si tratta di un grande successo della Rai e dello stesso direttore artistico che ha dimostrato di essere talentuoso non solo in ambito canoro.

DUETTI E SORPRESE

Per quanto riguarda le prossime serate, inevitabilmente quello di Baglioni sarà un vero e proprio crescendo. Gli ospiti attesi sono moltissimi e se il pubblico non vede l’ora che sia sabato per poter assistere a un duetto di Baglioni con la Pausini, il cantautore oltre che direttore artistico pare che abbia in serbo ancora moltissime sorprese. A questo punto, dunque, non resta altro da fare che attendere per scoprire cosa ha pensato il direttore artistico per stupire il pubblico e per tenerlo incollato ai teleschermi. In ultimo, è interessante precisare che i numeri parlano di un successo in termini di share. Ciò vuol dire che il Sanremo di Baglioni è riuscito a colpire nel segno e a colpire al cuore gli italiani che, in genere, sono molto critici nei confronti delle novità. Il Festival di Claudio Baglioni avrebbe potuto avere qualche difficoltà sul proprio percorso e invece sembra proprio essere riuscito ad aver colpito tutti in maniera trasversale. Un festival cultural-pop in cui ad avere la meglio è la spensieratezza, nonostante i temi molto complessi affrontati sai dai big che dai giovani nelle loro canzoni. Tutti i brani scelti da Baglioni sono profondi, orecchiabili e decisamente da Sanremo. A lui deve andare, pertanto, anche il merito di aver reso il Festival un coacervo di talento, grandi temi e musica pop che piace proprio a tutti. Questa sera andrà in onda la terza puntata del Festival e di sicuro Claudio Baglioni si dimostrerà all’altezza di questi elogi che non sono altro che il perfetto quadro di quanto da lui fatto in questi giorni.

© Riproduzione Riservata.