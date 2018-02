Carmen Fiorentino, The Kolors/ Chi è l'ex fidanzata di Stash

Carmen Fiorentino è l'ex fidanzata di Stash, leader dei The Kolors, gruppo attualmente in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1.

08 febbraio 2018 Fabio Morasca

Carmen Fiorentino, ex di Stash (Web)

Carmen Fiorentino è conosciuta per essere l'ex fidanzata di Stash, leader dei The Kolors, il gruppo lanciato da Amici di Maria De Filippi, concorrenti in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, attualmente in onda su Rai 1. E' stato il diretto interessato a confermare la fine della sua storia d'amore con Carmen Fiorentino in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Grazia. Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo: Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti". Carmen Fiorentino, per chi non la conoscesse, è una giornalista che si occupa di moda, arte e design. Vive a Milano, ha frequentato l'Accademia di Comunicazione e Moda di Roma e ha collaborato con la rivista Vogue e con il sito Poison Drops. La storia d'amore tra il cantante e musicista napoletano e la giornalista è durata circa dieci anni.

LA DIFFERENZA D'ETÀ TRA STASH E L'EX FIDANZATA

Quando i The Kolors trionfarono ad Amici e il loro primo album intitolato Out scalava la classifica degli album più venduti nel nostro paese, la vita privata di Stash Fiordispino, ovviamente, venne alla ribalta. La maggior parte delle fans del cantante criticò la fidanzata di Stash, definendola troppo grande per lui. In realtà, la differenza di età tra il leader dei The Kolors e Carmen Fiorentino era di solo un anno e il cantante era più grande della sua fidanzata. Prima della partecipazione dei The Kolors ad Amici, nel profilo Instagram di Carmen Fiorentino era possibile trovare molte foto riguardanti la coppia. Durante l'esperienza del trio nella scuola di Maria De Filippi, invece, la coppia scelse di vivere la loro relazione con maggiore riserbo, soprattutto dopo l'esplosione di popolarità di lui. A riguardo, in un'occasione, il cantante dichiarò di non apprezzare chi condivide troppo della propria vita privata sui social network: "Io i social li uso in modo consapevole, spesso ironizzo con chi mi segue. Ma la mia vita non è lì, e i fan lo sanno".

