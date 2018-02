Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big, terza serata: pronostici, rimonta per Diodato con Roy Paci

Sanremo 2018, classifica cantanti big della terza serata: ancora favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro?Vincitore, il pronostico: in salita Diodato con Roy Paci, cala per Nina Zilli.

08 febbraio 2018 Valentina Gambino

Classifica Sanremo 2018

Questa sera si apriranno le danze della terza serata del Festival di Sanremo 2018. A partire dalle 20.35 circa, andrà in scena il nuovo appuntamento con protagonisti Claudio Baglioni (nelle vesti anche di direttore artistico), Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Sulla rete ammiraglia di Casa Rai, le Nuove Proposte avranno modo di cantare e così, domani sera vedremo chi vincerà la prima posizione tra gli otto giovani attualmente in gara. Dopo le esibizioni di ieri che hanno visto scendere in pista Lorenzo Baglioni (“Il congiuntivo”), Giulia Casieri ("Come stai"), Mirkoeilcane ("Stiamo tutti bene") e Alice Caioli (Specchi rotti"), tra poche ore si esibiranno invece: Eva, Leonardo Monteiro, Mudimbi e Ultimo. Vedremo cosa potrebbe riferire la classifica provvisoria dopo le loro esibizioni in quanto, secondo i pronostici della rete e dei bookmakers, proprio Ultimo sembra essere il più accreditato per la vittoria finale e quindi – di regola – dovrebbe classificarsi verso i piani alti.

Festival, le classifiche cantanti big delle precedenti serate

I 10 Big in gara a Sanremo 2018 hanno fatto ascoltare le loro canzoni e sono stati giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). Come è andata la prima serata per loro? Durante l’appuntamento d’esordio infatti, si sono esibiti tutti e venti, ecco cosa era accaduto: Nella zona “blu” (alta) c’erano Nina Zilli, Lo Stato Sociale, Noemi, Annalisa, Gazzè, Ron ed Ermal Meta e Fabrizio Moro. Nella zona “gialla” (intermedia) c’erano Luca Barbarossa, Mario Biondi, The Kolors, Elio e le Storie Tese, Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico. Nella zona “rossa” (bassa) c’erano i Decibel, Diodato con Roy Paci, Renzo Rubino, Avitabile-Servillo, Red Canzian, Le Vibrazioni e Roby Facchinetti in coppia con Riccardo Fogli. Durante la seconda serata invece, si sono esibiti solo dieci Big e sono state rese note esclusivamente le indicazioni dei giornalisti, ricorrendo a colori diversi per distinguere le fasce. Nella zona “blu” (alta) abbiamo ritrovato Diodato-Paci, Vanoni-Bungaro-Pacifico e Ron. Nella zona “gialla” (intermedia) c’erano Le Vibrazioni, Annalisa e Decibel. E in ultimo, nella zona “rossa” (bassa) Nina Zilli, Elio e Le Storie Tese, Red Canzian e Renzo Rubino.

Sanremo 2018, ecco chi si esibirà stasera

Già durante la prima e seconda puntata, le classifiche provvisorie dei Big della musica hanno subìto alcuni cambiamenti. Questa sera, vedremo come procederà visto che si esibiranno gli altri dieci artisti che durante l’appuntamento di ieri, hanno lasciato spazio per gli altri colleghi. Il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2018 sarà calcato da: Roby Facchinetti in coppia con Riccardo Fogli, The Kolors, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Giovanni Caccamo, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro (sempre se non verranno squalificati) e Max Gazzè. Superospiti della serata invece: Giorgia, i Negramaro (che presenteranno il brano dal titolo “La prima volta”), Gino Paoli in coppia con Danilo Rea (faranno un omaggio a Umberto Bindi interpretando “Il nostro concerto” e a Fabrizio de André). Il comico previsto per la serata, dopo Fiorello e il Mago Forrest è Nino Frassica. Dopo le esibizioni, verranno mostrate ancora le classifiche: ci saranno significativi cambi di rotta?

