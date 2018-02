Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi a Sanremo 2018/ "Festival? Importante per chi anta, ma noi non cantiamo"

Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, sul palco dell'Ariston, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, per presentare la seconda stagione di E' arrivata la felicità

08 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, stasera, saliranno sul palco della terza serata del Festival di Sanremo 2018. I due attori dal 20 febbraio torneranno a vestire i panni di Orlando e Angelica su Rai1 con “E' arrivata la felicità - Seconda stagione”. Tante novità per la serie di Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Stefano Bises, diretta da Francesco Vicario e prodotta da Rai Fiction con Publispei di Verdiana Bixio. Le prime due puntate andranno in onda in prima tv assoluta martedì 20 e mercoledì 21 febbraio in prima serata su Rai 1 e poi dal 27 febbraio ogni martedì sempre alle 21.25. Quest’anno sarà possibile seguire tante (dis)avventure – tra cui la nascita di una nuova famiglia per Pietro (Alessandro Roja) e Nunzia (Simona Tabasco), i dubbi matrimoniali di Giovanna (Lunetta Savino), in crisi con Giuseppe (Ninetto Davoli), e il suo incontro con Anton Giulio (Tullio Solenghi), la nuova vita di Guido (Massimo Wertmuller) che avvierà una nuova attività con Sabaudia (Lorenza Indovina), l’arrivo di Luca (Primo Reggiani) nelle vite della sorella di Angelica, Valeria (Giulia Bevilacqua), e della sua compagna Rita (Federica De Cola).

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA STAGIONE DI E' ARRIVATA LA FELICITA'

Cosa accadrà a Orlando e Angelica, i due protagonisti della fiction di Rai1, interpretati da Claudio Santmaria e Claudia Pandolfi? Un destino nei nomi che li ha portati a incontrarsi (e scontrarsi) e poi a innamorarsi. Alla fine della prima serie li avevamo lasciati felici e innamorati, pronti a cominciare la loro nuova vita insieme ai loro figli. Oggi li ritroviamo alle prese con una difficile quotidianità: quattro adolescenti da gestire, un nuovo piccolo arrivato e tanti quotidiani imprevisti da superare. In questa seconda stagione si racconta una delle sfide più grandi che una famiglia possa affrontare. La ricerca della felicità dei protagonisti sarà messa a dura prova e passerà per scelte, decisioni e sfide che i protagonisti non hanno ancora mai affrontato, ma grazie alla loro unione, al loro entusiasmo e al loro amore, la felicità arriverà di nuovo. Più vera che mai. La Vita in diretta, oggi pomeriggio, ha incontrato i due attori. Santamaria, neo marito di Francesca Barra, ha visto la prima serata del Festival di Baglioni menra la Pandolfi sembra non avvertire l'ansia dell'Ariston: "Lo è per chi canta, per chi si gioca un'opportunità per la propria carriera, è un palco prestigioso, una kermesse interanzionale di grande prestigio, ma io non faccio la cantante" ha scherzato con l'inviato del programma pomeridiano di Rai1.

