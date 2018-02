Clint Eastwood, Ore 15:17 - Attacco al treno a Venezia/ Tre eroi tra verità e fiction: un omaggio all'eroismo

Clint Eastwood torna al cinema con il nuovo film Ore 15.17 Attacco al treno, un racconto vero e struggente dell'eroismo puro e senza paura, solo un omaggio? Ecco i dettagli sulla pellicola

08 febbraio 2018 Hedda Hopper

Clint Eastwood

Una lezione di vita ma, soprattutto, di quello che della vita se ne vuole fare. Spesso è un dono gestito male, altre volte, qualcuno, riesce a farne qualcosa di straordinario proprio come i tre protagonisti “Ore 15:17 – Attacco al treno”, il nuovo film di Clint Eastwood da oggi al cinema per la Warner Bros. Il regista racconta le storie e l'eroismo di tre americani che sono riusciti a sventare un attentato terroristico su un treno in Francia. Ma il vero fulcro del film non è proprio l'atto terroristico in sé, che viene mostrato solo in alcune sequenze, alla fine della pellicola, ma proprio la vita "normale" di tre giovani che avevano in comune un'infanzia poco felice e che si sono ritrovati in viaggio in Europa, saltando da un treno all'altro, fino a quelle prime ore della sera del 21 agosto 2015 quando è stata divulgata dai media la notizia di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi sventato proprio da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l’Europa.

CAST E DEDICA DEL FILM

Anthony Salder, Alesk Skarlatos e Spencer Stone saranno loro stessi nel film che ripercorre le vite di questi tre amici proprio fino alla serie di eventi che hanno preceduto l’attacco ma durante il quale hanno salvato le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo. Clint Eastwood ha diretto e prodotto la pellicola che si basa sulla scneggiatura firmata da Dorothy Blyskal e basata sul libro che i tre eroi hanno firmato con Jeffrey E. Stern. Nel cast del film troviamo anche Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, PJ Byrne, Tony Hale e Thomas Lennon. Il film sembra davvero essere un omaggio non tanto all'eroismo dei tre ma a tutti coloro che riescono a fare del dono della vita qualcosa di seciale. Lo stesso Eastwood ha commentato: "'Sono persone normali che hanno avuto il dono della vita e ne hanno fatto il meglio possibile. Quel giorno la posta in gioco era altissima ma questi ragazzi hanno fatto la cosa giusta al momento giusto. Sarebbero potuti essere molto sfortunati, ma si sono presi la responsabilità del loro destino. E' tutta una questione su ciò che il destino ti riserva e su come lo gestisci''.

