Cristiano Malgioglio fuori da 90 Special/ "Sono tornato con il mio ciuffo biondo"

Cristiano Malgioglio non fa più parte del cast di 90 Special. E' commentatore per La Vita in diretta delle canzoni e dei look dei Big del Festival di Sanremo 2018

08 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Cristiano Malgioglio fuori da 90 Special

Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, lancia una bomba, sul rapporto professionale tra Nicola Savino e Cristiano Malgioglio, voluto fortemente come presenza fissa del cast di 90 Special, il programma amarcord del mercoledi sera di Italia 1. Si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini: "Nicola Savino in gran segreto ha registrato due puntate di ’90 Special per Italia 1, che andranno in onda dopo il Festival di Sanremo. Formula invariata ma un cambiamento importante: per sua scelta in trasmissione non ci sarà Cristiano Malgioglio. Come mai?". E' il noto paroliere a spiegare, una volta per tutte, i motivi dell'abbandono della trasmissione che, forse, non è riuscita a tirar fuori tutta la sua vena istrionica che l'ha fatto apprezzare del grande pubblico: "All’inizio ho sbagliato lettura del programma. Volevo proporre le mille maschere di Malgioglio, poi Aldo Grasso sul Corriere della Sera ha scritto che in quella veste non ero io. Così mi sono spogliato e sono tornato con il mio ciuffo biondo". Negli ultimi giorni, il noto cantautore è stato in prima linea, assieme ad una folta schiera di artisti, per la consegna del premio alla carriera per Milva. Da oggi, invece, su Rai1, commenta i look ed i brani del Festival di Sanremo 2018 per La Vita in diretta. Che il trono da 'giudice' sia quello più idoneo per il poliedrico artista?

IL SUCCESSO GRAZIE AL GRANDE FRATELLO VIP

Cristiano Malgioglio, grazie al Grande Fratello Vip, è riuscito a riconquistare una grossa notorietà, facendosi conoscere da una fetta di pubblico più giovane, soprattutto per l'inaspettato successo del brano tormentone, Mi sono innamorato di tuo marito: "O forse mio, non lo so. Ma vedere, per esempio, i bambini in maschera a Carnevale travestiti da ‘mini Malgi’ mi ha fatto emozionare. Lancio un appelo: mi candido per condurre lo Zecchino d’Oro". Il cantatuore, però, è rimasto deluso da Daniele Bossari, neo opinionista dell'Isola dei Famosi accanto a Mara Venier, con cui si era ripromesso di rivedersi a Milano, con la compagna Filippa Lagerback e la figlia Stella, una volta che il reality fosse finito: "Sento ancora Ignazio Moser, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Nel mio cuore è rimasta Aida Yespica, siamo molto simili. Daniele Bossari? Non l’ho più sentito. Non eravamo amici, non lo siamo nemmeno oggi". Chissà che un invito all'imminente matrimonio non possa ricucire i rapporti tra i due ex gieffini... All'interno della casa del reality di Canale 5, il paroliere ha legato tantissimo con la 'vecchia guardia' della tv come Corinne Clery, Serena Grandi, Carmen Russo, Carmen Di Pietro.

