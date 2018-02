ENZO AVITABILE E PEPPE SERVILLO/ Video, Il coraggio di ogni giorno: canzone che non ha convinto (Sanremo 2018)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Il coraggio di ogni giorno". Il due tornerà sul palco in occasione della terza serata.

Enzo Avitabile e Peppe Servillo

La scelta di Enzo Avitabile e Peppe Servillo al Festival di Sanremo 2018 è ricaduta sul brano Il coraggio di ogni giorno, dalla qualità pregiata e rivoluzionaria rispetto alla scaletta classica della kermesse italiana. Il testo rispecchia la carriera dei due artisti, che hanno alle spalle diversi lavori di primo piano sia dal punto di vista cinematografico che internazionale. Il brano inedito dei due concorrenti rappresenta un monologo di un uomo che continua ad amare la vita nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino. Un invito quindi da parte dei due concorrenti all'ascoltatore a non arrendersi, un vero inno a quel coraggio richiamato nel titolo del testo. Dal punto di vista musicale, la canzone è una melodia malinconica e dall'impronta folkloristica, che grazie al contributo di Pino Daniele nella musica italiana è riuscita a raggiungere le vette del pop.

Anche per questo l'impatto durante l'ascolto non può che essere travolgente, per un sound orecchiabile che ricorda le basi della storia della musica napoletana. Allo stesso tempo la chiave di lettura pop permette di ottenere un risultato fresco e moderno, che punta ai ritmi più internazionali.

Clicca qui per vedere l’esibizione dei due artisti

ENZO AVITABILE E PEPPE SERVILLO, PENALIZZATI DALLA SCALETTA?

Nella serata duetti del prossimo 9 febbraio vedremo Enzo Avitabile e Beppe Servillo al fianco di Daby Tourè, il cantante senegalese di chiaro richiamo mondiale. Sarà interessante scoprire quale influenza subirà il loro brano in quel caso, di sicuro ancora più al di fuori dei confini italiani. Avvolti in un abito classico nero, Enzo Avitabile e Peppe Servillo si sono esibiti verso la parte finale del Festival di Sanremo 2018. Anche se la loro posizione in scaletta non è stata delle più vantaggiose, i due concorrenti sono riusciti ad incontrare l'interesse del pubblico, ma sembrano aver perso quota in fase di valutazione. La giuria demoscopica ha scelto infatti di assegnarli alla fascia rossa, la più critica, con il benestare del pubblico presente all'Ariston. Una decisione che non stupisce eccessivamente se si pensa che il brano presentato dai due artisti, Il coraggio di ogni giorno (clicca qui per l’analisi del testo), non possiede gli elementi necessari perché si distacchino rispetto agli altri cantanti in gara.

IN CLASSIFICA E' FASCIA ROSSA

Perfettamente incastrati nei sound più classici della manifestazione, Avitabile e Servillo non sono riusciti a convincere del tutto, anche se hanno il merito di aver presentato un brano di ottima qualità, impreziosito da influenze italiane ed estere e del tutto adatte all'ascolto da parte del grande pubblico. È possibile che i due concorrenti riescano a migliorare la loro posizione nelle prossime votazioni, ma è davvero difficile che riescano a superare la popolarità registrata per esempio da Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due concorrenti sono infatti fra i super favoriti della categoria Big, a cui si uniscono altri cantanti innovativi degni di nota. La prima serata in effetti ha permesso ad Avitabile e Servillo di rientrare fra 'le storiche glorie' della kermesse, come Red Canzian, senza riuscire a donare al pubblico quel qualcosa in più che avrebbe potuto premiarli in modo diverso, con una posizione in classifica più vantaggiosa.

