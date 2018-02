ERMAL META E FABRIZIO MORO RIAMMESSI AL FESTIVAL?/ Video, oggi la decisione finale (Sanremo 2018)

Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi dal Festival, 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente?" Oggi la decisione definitiva sulla loro partecipazione a Sanremo 2018

Ermal Meta e Fabrizio Moro, ''Non mi avete fatto niente'' (Instagram)

Ermal Meta e Fabrizio Moro riammessi al Festival di Sanremo 2018? Sono ore di grande concitazione intorno alla kermesse canora più nota di Italia, con il brano dei due cantanti “Non mi avete fatto niente” al centro delle polemiche per un presunto plagio. Infatti, come già ampiamente riportato, il ritornello della canzone di Meta e Moro è molto simile, praticamente identico, a quello contenuto in “Silenzio”, brano presentato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascale a Sanremo Giovani 2016. Ieri, nella conferenza stampa quotidiana, si è innescata la polemica circa i possibili provvedimenti presi nei confronti dei concorrenti, giunti poi nel tardo pomeriggio: momentanea sospensione, con Ermal Meta e Fabrizio Moro che ieri sera, 7 febbraio 2018, non si sono esibiti come inizialmente prestabilito. Nel corso della giornata sono giunti i commenti dei due protagonisti, che si sono difesi sul presunto plagio: “Plagiare significa copiare, ma è ASSURDAMENTE RIDICOLO considerando che Andrea Febo ha scritto con me e Fabrizio “Non mi avete fatto niente”, con Febo che è lo stesso autore di "Silenzio".

RIAMMISSIONE IN VISTA?

Ore di grande apprensione circa la decisione che prenderà la direzione del Festival di Sanremo 2018, ma le sensazioni dalla Liguria sembrano ottimistiche. In ambiente giornalistico si vocifera di una riammissione scontata, con Ermal Meta e Fabrizio Moro che si esibiranno oggi per recuperare la mancata performance di ieri. Nonostante i numerosi precedenti delle scorse edizioni, il più citato è quello che coinvolge Loredana Bertè, Ermal Meta e Fabrizio Moro sembrano poter contare su tesi valide ed è dunque abbastanza difficile ipotizzare una squalifica. E Fabrizio Moro ieri ha sottolineato anche la dinamica della partecipazione al Festival: “Quando abbiamo deciso di raccontare uno stato d’animo generale con questa canzone non lo abbiamo fatto per presentarci al Festival, ma per esprimere il nostro pensiero, la nostra rabbia, riguardo a certi avvenimenti che hanno condizionato in negativo, la vita di tutti noi in questi ultimi anni...Siamo molto dispiaciuti di quello che sta accadendo perché non siamo venuti al festival a prendere in giro la gente, ma per abbracciarla”.

ERMAL META E FABRIZIO MORO: IL WEB TIFA #ERMALMORO

Le polemiche tra direzione sanremese e giornalisti ha coinvolto anche il popolo del web, ovviamente. I fans di Ermal Meta e Fabrizio Moro si sono radunati sui principali social network e hanno criticato la decisione di sospendere il duo dalla serata di ieri. Su Twitter pioggia di commenti sulla vicenda: “Sul serio pensate che Ermal Meta e Fabrizio Moro abbiano bisogno di plagiare una canzone? BAH #IoStoConMetaMoro #Sanremo2018 #NonMiAveteFattoNiente”, “É una vergogna eliminare da Sanremo un testo così bello e pieno di significato come quello di ermal meta e Fabrizio Moro!!! #IoStoConMetaMoro”, “Si può dire che siamo una famiglia meravigliosa? Non ci avete fatto niente gente, non ci distruggerete mai. I lupi corrono con te, sempre! #ioStoConMetaMoro #ErmalMeta #MetaMoro #ILupiDiErmal”. E non mancano commenti che analizzano la decisione da una prospettiva diversa, che toccano in particolare le emozioni suscitate dal brano più che la mera accusa di plagio: "Solo in un paese come il nostro pensiamo al plagio, piuttosto che soffermarci sui testi delle canzoni nonostante la loro profondità immensa.. #IoStoConMetaMoro #vergogna".

