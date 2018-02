EVA/ Video, Cosa ti salverà: la canzone della tatuatrice, tra vittorie e mali sconfitti (Sanremo 2018)

Video, Eva è una delle nuove proposte che si esibirà al festival di Sanremo tra pochi giorni. Questa è la sua burrascosa e triste storia, tra vittorie e mali sconfitti.

08 febbraio 2018 Francesco Agostini

Eva Pevarello (web)

Eva Pevarello è una delle giovani voci che faranno sentire la loro musica al Festival di Sanremo 2018. Alcune di queste nuove proposte possono sembrare a prima vista un po' anonime e grigie, altre meno. Certamente Eva Pevarello, semplicemente Eva, non è una di queste: la sua presenza scenica è potente, penetrante e ipnotica. Basta darle uno sguardo superficiale per rimanere colpiti dal punto di vista visivo a causa dei suoi tatuaggi. Su tutto il corpo, praticamente, segno evidente di una sua grande passione per questo modo di imprimere sulla pelle i propri pensieri. Eva è una classe 1990 (giovane sì, ma non proprio giovanissima), vicentina dalla voce potente.

La sua storia è iniziata con un reality show, com succede al giorno d'oggi per pratcamente quasi tutti da Giusy Ferreri in poi. La sana e vecchia gavetta adesso non esiste più: i giovani, per potersi affermare in qualche modo nel mondo della musica, devono (purtroppo) necessariamente passare dai talent. E anche per Eva le cose sono andate in questo modo, come per parecchi suoi coetanei. Con la differenza, però, che la 28eenne ha un passato piuttosto burrascoso alle spalle.

EVA E IL CANCRO

L'ascesa a X Factor le ha permesso di poter partecpare al Festival di Sanremo con un brano intitolato Cosa ti salverà. Il salto è stato importante, è chiaro, ma una ragazza come lei che ne ha passate tante sarà in grado anche di affrontare un pubblico un po' retrò come quello del Festival di Sanremo. A cosa ci stiamo riferendo? Molto semplice: al cancro che la giovane vicentina è riuscita a superare. Una brutta storia che certamente poco si addice a una ragazza giovane come lei. Ma, nonostante tutto, la pimpante Eva è riuscita a superarla e a non perdere il senso delle cose belle della vita, la passionalità verso alcune piccolezze che ci fanno sentire vivi.

Ad esempio, per Eva queste cose sono i tatuaggi, come si vede benissimo da un primo fugace sguardo. Una passione che ha travalicato i limiti, dato che lei stessa ha deciso nel corso degli anni di divenire una tatuatrice.

Nella vita di Eva è naturale che la musica sia la cosa più importante ma non certamente l'unica. A Sanremo starà a lei riuscire ad emozionare il pubblico e a svecchiare un ambiente che da troppi anni appare stagnante e cristallizzato.

© Riproduzione Riservata.