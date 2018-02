Enzo Miccio Vs Alba Parietti/ Video, lite a La Vita in Diretta: "Stai calma che sei vestita come a Capodanno!"

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Enzo Miccio contro Alba Parietti

Scoppia la lite nello studio de La Vita in diretta: protagonisti inaspettati della lite Enzo Miccio e Alba Parietti e tutto a causa di opinioni discordanti sui look di Sanremo. Ma facciamo un passo indietro, spiegando che il tutto è accaduto nel corso della puntata de “La Vita in diretta” nello speciale Sanremo 2018. Nel salotto di RaiUno, gli opinionisti hanno discusso dei look mostrati da artisti, ospiti e conduttori all'Ariston e l'attenzione si è poi soffermata su Lo Stato Sociale. È proprio parlando della band in gara al Festival di Sanremo che è nato il forte scontro tra Enzo Miccio e Alba Parietti. Il noto wedding planner ed esperto di moda ha accusato il gruppo di aver sbagliato outfit, indossando la prima cosa trovata in armadio.

MICCO CONTRO PARIETTI: "LE PERDONE VESTITE COME TE SONO RIDICOLE"

Alba Parietti ha però preso la parola subito dopo, dichiarando di voler dissentire assolutamente dall'opinione di Miccio visto che, a suo dire, l'abbigliamento de Lo Stato Sociale era in linea con la loro personalità e che quindi hanno sfoggiato uno stile ben preciso. "Qual è questo stile scusami, che non l'ho visto" ha allora chiesto con ironia Miccio, trovando la risposta piccata della Parietti: "Di certo lo stile non è solo il tuo, perchè io le persone vestite come te le troverei ridicole". Da qui nasce lo scontro, visto che lo stylist risponde: "Ascoltami bella, stai un po' calma perchè tu di vestire non ne sai assolutamente nulla, questo è chiaro e palese visto che alle 4 del pomeriggio ti vesti come se fossi a Capodanno!" I toni si infiammano, ma la Parietti tiene a sottolineare ancora il suo pensiero, senza sfociare ulteriormente nella lite, cosa che infatti calma i toni.

