Eva Henger, droga a Isola dei Famosi 2018/ Video, Striscia la notizia incastra l'attrice e svela nuovi indizi?

Francesco Monte è tornato in Italia per difendersi dagli attacchi di Eva Hanger ma un fuori onda a Striscia la Notizia potrebbe mettere nei guai entrambi. Ecco cosa è successo

08 febbraio 2018 Hedda Hopper

Eva Henger

E' ancora Canna gate sulle reti Mediaset. Ad attirare l'attenzione questa volta non sono le rivelazioni di Eva Henger durante la diretta dell'Isola dei Famosi ma quello che è venuto fuori dal nuovo servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri sera. Ma cosa è successo questa volta? Nuovi indizi si sono aggiunti alle denunce fatte in diretta da Eva Henger non solo dall'Honduras ma anche dalla diretta in studio andata in onda lunedì scorso. L'attrice ha ribadito il fatto che Francesco Monte ha comprato la marijuana prima di arrivare alla villa che li avrebbe ospitati prima del lancio dall'elicottero. Proprio durante il viaggio in pulmann ha rischiato di essere arrestata per colpa sua se ai controlli avessero trovato la droga, tutto è andato per il meglio ma nella villa Francesco, e altri, hanno fumato senza interessarsi molto del regolamento del programma. Eva Henger non ha fatto i nomi degli altri naufraghi per non incappare in ulteriori problemi ma rimane il fatto che ieri a Striscia la Notizia è andato in scena un fuori onda con ulteriori dettagli.

LE ACCUSE A FRANCESCO MONTE E IL FUORI ONDA

Purtroppo in quel momento la Henger non stava parlando degli altri "colpevoli" ma stava aggiungendo altri particolari alle sue accuse ai danni di Monte. L'attrice ha confermato quello che ha detto in diretta dicendo anche che Monte fumava spesso quando si trovava sull'amaca e che, quindi, tra i buchi del pavimento in legno della loro veranda sarà possibile trovare le cicche lasciate dal naufrago. Sembra che proprio queste parole l'attrice le abbia dette anche alla redazione ma senza essere molto ascoltata. Come se non bastasse, alcuni fan hanno inviato alla Henger un video tratto da La5 in cui Francesco Monte è impegnato a fumare quella che, secondo loro, non è proprio una normale sigaretta. Anche in questo caso il dibattito è aperto ma il naufrago si è già tirato indietro dicendo che agirà solo per vie legali e non si metterà in gioco in tv. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.