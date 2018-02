FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI / Passeggiata in famiglia a Verona: ritorno di fiamma in vista?

Federica Pellegrini e Filippo Magnini stanno di nuovo insieme? La coppia è stata avvistata in atteggiamento più che cordiale a Verona, insieme ai genitori di lei.

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Federica Pellegrini e Filippo Magnini (Diva e Donna)

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono una delle coppie più discusse dal gossip italiano: dopo una lunga serie di tira e molla, i due nuotatori sembravano avere messo definitivamente la parola fine al loro rapporto nell'estate del 2017. Entrambi si erano espressi pubblicamente riguardo le motivazioni che li avevano spinti a non frequentarsi più, anche se fin da subito era apparso evidente che non ci fosse odio o rancore tra loro. Al contrario, proprio Filippo Magnini era stato il primo ad abbracciare la collega dopo la vittoria agli ultimi mondiali di nuoto, mentre lei lo aveva sostenuto nella decisione di lasciare il nuoto. Ma poi cos'è accaduto tra loro? La loro storia è ripresa lontano dalla piscina e dai riflettori? Il dubbio appare più che lecito guardando le ultime foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna. In esse Federica e Filippo passeggiano per le vie di Verona, città degli innamorati, e non sono soli...

Federica Pellegrini e Filippo Magnini stanno di nuovo insieme?

Nell'immagine di Diva e Donna, Federica Pellegrini e Filippo Magnini passeggiano a Roma insieme ai genitori di lei. Non ci sono atteggiamenti romantici tra loro, ma lo sportivo appare più che sereno e intento a chiacchierare con gli ex (?) suoceri. Una situazione più che cordiale, durante la quale Federica appare a braccetto con la mamma, e che probabilmente è proseguita anche successivamente. Il quartetto, infatti, è salito al gran completo sull'auto di Magnini con destinazione ignota. Ma non è questo l'unico indizio che ci fa capire come tutto stia andando per il meglio per la coppia: in una sua Instagram Story, infatti, la campionessa del mondo ha pubblicato una foto nella quale appare proprio in compagnia del suo ex e scherza con lui per i suoi muscoli. Parole che potrebbero essere associate ad un caro amico e che per il momento non confermano nulla: la famiglia di Federica in passato non ha mai negato di apprezzare molto Mignini e potrebbe quindi trattarsi solo di un incontro tra cari amici. Per ora nessuno degli interessati ha chiarito la situazione...

