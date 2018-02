Filippi Nardi squalificato?/ Lite con Cecilia Capriotti: "È una persona cattiva" (Isola dei Famosi 2018)

Dall'Isola dei famosi 2018, Cecilia Capriotti ha lanciato pesanti accuse contro Filippo Nardi, parlando delle sue affermazioni forti contro Francesca Cipriani i non solo.

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Capriotti

Una nuova tempesta potrebbe abbattersi su L'Isola dei famosi 2018, già compromessa dalle pesanti accuse mosse da Eva Henger contro Francesco Monte. Quest'ultimo ha deciso di fare ritorno in Italia per difendersi nelle sedi opportune da quanto rivelato dalla sua ex compagna d'avventura, ma anche un suo amico potrebbe presto trovarsi in grossi guai. Ad essere oggetto di critiche è ora Filippo Nardi, additato da Cecilia Capriotti per alcune sue recenti affermazioni contro Francesca Cipriani. L'ex gieffino avrebbe infatti rivelato che persone come Francesca meriterebbero "di essere soppresse", parole che però non sono mai state mandate in onda dalla produzione e che hanno mandato su tutte le furie la isolana attualmente in nomination. A suo dire, infatti, alcuni colleghi sarebbero intoccabili. Ma scopriamo nel dettaglio quanto affermato da Cecilia Capriotti e che, se veritiero, potrebbe compromettere seriamente il futuro di Filippo Nardi nel reality show di Canale 5.

Cecilia Capriotti accusa Filippo Nardi per le sue dichiarazioni

Secondo Cecilia Capriotti, Filippo Nardi si è espresso in maniera inascoltabile nei confronti di Francesca Cipriani e ora merita di pagarne le conseguenze: "Riferendosi a Francesca, che inizialmente non faceva nulla, ha detto ‘Le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle’. Ha pure fatto insulti gravi su mia figlia e loro non hanno mandato in onda nulla. Io voglio smascherare il caro Filippo. Perché non l'ho detto in diretta? Perché non sono cattiva fino a questo punto, ma ora non si scherza più". Cecilia Capriotti prosegue il suo sfogo, dicendosi delusa per la nomination subita, fatta da un gruppo e, da un persona in particolare, che non merita di andare avanti nella gara: "Mi becco le nomination dal mio gruppo perché gli altri sono innominabili e non mi sembra neanche giusto. Io non scherzo più. Io e Filippo non siamo compatibili. Io l'ho già detto, è una persona arrogante, maleducata, una persona che non stimo e voglio starci il più lontano possibile. A me non fa bene stare vicino a una persona così instabile e così cattiva". Parole forti e che potrebbero essere oggetto di discussione nel corso della diretta del prossimo martedì.

© Riproduzione Riservata.