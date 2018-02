GIOVANNI CACCAMO/ Video, Eterno: la canzone nella fascia gialla della classifica (Sanremo 2018)

Giovanni Caccamo si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Eterno". Il giovane cantante tornerà sul palco nella terza serata della kermesse.

Giovanni Caccamo ha presentato la sua Eterno al Festival di Sanremo 2018, riuscendo a raccogliere un grande applauso da parte del pubblico presente all'Ariston. Una canzone che rientra nel repertorio più classico della kermesse, dai ritmi melodici e romantici, che punta a mettere l'amore al primo posto. La performance di Caccamo ha inoltre messo in luce la sua esperienza e maturità musicale, riuscendo a conferire una grinta particolare a un testo incalzante. Da non sottovalutare infatti la personalità del concorrente, visibile proprio grazie a questa particolare luce che nella serata duetti lo spingerà ad unire la voce con Arisa. Dopo un forte cambio di look in occasione di questa esperienza a Sanremo 2018, Caccamo è pronto a colpire il pubblico con l'album che lo premia come cantautore, dal titolo omonimo alla canzone che ha presentato alla kermesse.

NUOVO LOOK

Il giovane artista si è avvalso della collaborazione di Cheope per la canzone scelta per la sua esibizione, una vera icona nel mondo sanremese, che può contare su diversi successi presentati allo stesso concorso italiano. Il cambiamento di Giovanni Caccamo al Festival di Sanremo 2018 è significativo. A distanza di due anni dalla vittoria registrata con Ritornerò da te nella sezione Nuove Proposte, per il cantautore è arrivato il momento di tentare la fortuna fra i Big. Smaliziato e rinnovato anche sotto il punto di vista del look, ha scelto di rinnovarsi sia per quanto riguarda il sound ideato per il suo brano sia per l'outfit. Lo abbiamo visto infatti sul palco con un abito elegante e sportivo allo stesso tempo, dal colore blu viola che di certo colpisce l'occhio per la sua originalità.

GIOVANNI CACCAMO A METÀ CLASSIFICA

Una scelta che ha permesso tra l'altro al cantautore siciliano di distaccarsi di molto rispetto agli altri concorrenti uomini, che hanno scelto di rimanere in linea con il classico nero voluto da una serata importante come quella sanremese. Il suo brano Eterno - clicca qui per l'analisi del testo - tuttavia sembra aver colpito a metà il pubblico e la giuria demoscopica: quest'ultima infatti lo ha annoverato fra gli artisti posizionati nel 'limbo', in fascia gialla e quindi intermedia. Una decisione che non stupisce se si pensa alla maggiore orecchiabilità di altri brani presentati dai concorrenti, ma che appare comunque ingiusta per la carica energica che Caccamo ha conferito alla propria performance.

