Gemma e Giorgio/ Uomini e donne, la dama scoppia in lacrime, la attende un altro no?

Gemma e Giorgio di nuovo al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e donne slittata al giovedì dopo il largo spazio dato ai giovani. Ecco cosa vedremo

08 febbraio 2018 Hedda Hopper

Gemma e Giorgio, Uomini e donne

Slitta a oggi la messa in onda del trono over di Uomini e donne ma l'attesa dei fan sarà ripagata ampiamente già da questa prima parte di oggi, 8 febbraio. Come sempre, ad aprire la maxi puntata sarà proprio la dama torinese che prenderà posto al centro dello studio per commentare quanto è accaduto in questi ultimi giorni. A quanto pare Gemma Galgani non è molto contenta di quello che è successo e, in particolare, di alcune dichiarazioni che Giorgio Manetti ha rilasciato ad una rivista in un'intervista. Addirittura le parole del gabbiano l'hanno colpita così tanto da ridurla in lacrime ma non tutte negative. Solo a due anni di distanza da quanto è successo tra loro, il gabbiano ha ammesso di essere innamorato di Gemma e questo non ha fatto altro che colpirla e distruggerla. Per mesi la dama torinese ha ribadito di aver lasciato Giorgio proprio per la sua mancanza di slancio e di un futuro sicuro insieme e quelle parole l'hanno colpita.

CHIARIMENTI E UN ALTRO BALLO INSIEME, COSA VEDREMO?

Toccherà a Giorgio Manetti oggi placare l'animo di Gemma Galgani con delle dichiarazioni che forse le faranno ancora più male. Il toscano confermerà che in realtà lui non ha detto queste parole e, soprattutto, non ha mai ammesso di essere innamorata di lei smentendo le frasi che gli sono state attribuite. Gemma Galgani dovrà mandare giù quest'altro boccono amaro dopo tutto quello che è successo nelle scorse settimane quando Giorgio le ha chiaramente detto che per loro non c'è futuro e che mai tornerà sui suoi passi con lei dopo quello che è successo. I due avranno modo di chiarirsi e poi ballare insieme. Ci saranno nuovi baci? Sicuramente no, ma prossimamente i due potrebbero non deluderci.

© Riproduzione Riservata.