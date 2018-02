Giorgia e James Taylor/ Video, scoperta da Pippo Baudo torna con un grande duetto (Sanremo 2018)

Giorgia si prepara ad essere ospite al Festival di Sanremo 2018 assieme a James Taylor, lei che sull'Ariston vinse con la canzone Come Saprei, diventata un cult.

08 febbraio 2018 Francesco Agostini

Giorgia

La cantante Giorgia sarà una degli ospiti più attesi di questa edizione del Festival di Sanremo, visto che si accompagnerà a James Taylor. Per lei sarà un gradito ritorno visto che con la famosissima canzone 'Come saprei', Giorgia il Festival lo aveva vinto, consacrandola come una delle voci più belle e potenti del panorama musicale italiano. La sua anima soul e il suo timbro vocale così di ampio respiro l'avevano subito inserita nella lista delle cantanti italiane più brave e talentuose di sempre. Per questo motivo, infatti, Giorgia assieme a Laura Pausini gode di una grandissimma popolarità, che certamente non potrà che fare bene a questa edizione del Festival di Sanremo. E pensare che la sua carriera era iniziata quasi in sordina, quando ricopriva un ruolo di secondo piano come una delle tante coriste del ben più famoso Zucchero. Un percorso simile a quello di altre due cantanti nostrane come Paola e Chiara, che ricorprivano lo stesso ruolo al seguito degli 883. In tutta franchezza, comunque, non possiamo assolutamente paragonare i due talenti: Giorgia possiede una delle voci più belle della nostra musica.

GIORGIA: GOSSIP, LE ULTIME NOTIZIE

La vita privata della cantante Giorgia è stata da sempre sotto gli occhi di tutti. Il motivo è molto semplice: con la vittoria a Sanremo grazie alla canzone Come saprei la sua popolarità era oramai schizzata alle stelle. Popolarità alle stelle significa anche invadenza dei paparazzi nella vita privata, come la cantante sa bene. Due sono stati gli amori di Giorgia: Alex Baroni, suo collega, ed Emanuel Lo. La storia con Alex Baroni, purtroppo, è terminata in tragedia. Tutti ricordano il terribile incidente d'auto che vide protagonista il bravissimo e talentuoso cantante soul a Roma; purtroppo gli costò la vita. Da quel trauma Giorgia si rimise a fatica e tantissime delle sue più struggenti canzoni d'amore sono dedicate proprio a lui. L'altro è Emanuel Lo. Lui è un ballerino che ha conosciuto Giorgia nel 2004 e ha otto anni meno di lei. Per questo motivo, infatti, Giorgia, almeno inizialmente, aveva cercato di respingere le avances di Emanuel. Inutilmente. La coppia adesso è estremamente felice e dal 2010 sono anche genitori del piccolo Samuel. Per Giorgia, quindi, ci sono state davvero tante soddisfazioni.

L'AMORE CON ALEX BARONI

La storia d'amore di Giorgia con il collega Alex Baroni è stata una storia intensa, profonda e che pareva davvero essere destinata al lieto fine. Lieto fine che, per colpa di un beffardo scherzo del destino, purtroppo non c'è stato. I due sono stati insieme dal 1997 al 2002, anno della morte di Baroni in seguito al quel terribile incidente stradale. Nonostante siano passati oramai sedici anni, Giorgia continua incessantemente a ricordarlo sui social network o anche solo nelle interviste, segno evidente che il legame che c'era tra i due era profondissimo. Possiamo dire tranquillamente che era vero amore. Quel giorno infausto, Alex Baroni stava percorrendo la circonvallazione Clodia quando un uomo che stava facendo inversione dove non poteva lo sbalzò lontano dalla sua moto. Per sua sfortuna, il corpo di Alex Baroni fu travolto una seconda volta da un'altra vettura che proveniva in senso contrario. Per l'allora fidanzato di Giorgia non ci fu assolutamente nulla da fare. La sua morte significò una grave perdita non solo per lei, ma anche per l'intero panorama musicale italiano.

