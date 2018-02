Giovedì grasso 2018/ Dalle immagini di auguri ai dolci: quali sono le sue origini?

08 febbraio 2018 Hedda Hopper

Giovedì grasso

Inizia ufficialmente oggi il Carnevale con questo giovedì grasso che porta con sé le prime abbuffate, le prime tradizioni del periodo ma, soprattutto, l'intasamento di social e chat whatsapp con frasi e foto per auguri e scherzi. Fritelle, chiacchiere e montagne di zucchero a velo e miele, oggi la casa degli italiani si rimpierà di dolci e di profumi tipici del Carnevale. Proprio le immagini di dolci tipici del periodo e di battute sui chili in più che si metteranno prima della Quaresima sono alla base di gif e immagini che oggi si scambieranno amici e parenti soprattutto al Sud dove oggi il pranzo deve essere rigorosamente a base di carne di maiale, grandi ragù di carne e pasta fatta in casa come maccheroni o simili. Ma il giovedì grasso non è solo l'inizio di una festa come il Carnevale ma anche il primo giorno in cui i bambini possono finalmente armarsi di coriandoli e vestitini per dare il via alla festa che ufficialmente si concluderà martedì prossimo, a discrezioni di città e feste varie.

ORIGINI INCERTE MA UN UNICO LEGAME: I DOLCI

Il Giovedì grasso è da sempre il giorno in cui si "mangia con piacere". La tradizione ci porta a Venezia dove proprio in occasione di questo giorno, in Piazza San Marco, si svolgeva una grande festa per celebrare la vittoria nella "guerra" in cui la Serenissima aveva affrontato il patriarca Ulrico costringendo il patriarca Enrico Dandolo a fuggire. Proprio in ricordo di questa vittoria, proprio giovedì grasso, macellai e fabbri avevano il "compito" di mozzare le teste ai tori in simbolo della forza. Sembra però che le origini del Giovedì Grasso non siano ancora certe, l'unica cosa che sembra mettere tutti d'accordo è proprio il consumo di dolci, meglio di così!

