I SOLITI SOSPETTI/ Su Italia 1 il film con Kevin Spacey (oggi, 8 febbraio 2018)

I soliti sospetti, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, alla regia Bryan Singer. Il dettaglio della trama.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE KEVIN SPACEY

Il film I soliti sospetti va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21.25. La pellicola è stata diretta nel 1995 da Bryan Singer, regista statunitense già noto per aver curato la regia di film come X-Men - Giorni di un futuro passato, X-Men - Apocalisse e Superman Returns. Nel cast de I soliti sospetti, figurano alcuni grandi nomi del cinema americano del calibro di Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Kevin Pollak, Pete Postlethwaite e Stephen Baldwin. Il montaggio del film e le musiche sono invece state affidate a John Ottman, personaggio molto conosciuto negli ambienti hollywoodiani che ha composto importanti colonne sonore collaborando in diverse occasioni con il regia Bryan Singer in Superman Returns ed Operazione Valchiria. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I SOLITI SOSPETTI, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con l'arresto di Roger Kint, sospettato di aver preso parte ad un'operazione di trasporto stupefacenti a bordo di un imbarcazione. L'uomo viene così interrogato dal detective David Kujan. La narrazione si sposta così sull'intero racconto di Roger, che descrive la vicenda fin dall'inizio. Diversi mesi prima Roger Kint, truffatore professionista, si erano unito ad una manda di criminali che aveva messo a segno diversi colpi anche ai danni di alcuni poliziotti. Per via di una soffiata volutamente errata finiranno dei guai, scoprendo che un certo Keyser Söze sta manovrando le loro vite in forma di risarcimento per avergli arrecato alcuni danni in passato. Il misterioso criminale chiede ai quattro di mettere a segno un colpo, al termine del quale potranno essere considerati completamente liberi da qualsiasi colpa. I quattro dovranno assaltare una nave carica di droga, almeno in apparenza. In realtà saranno chiamati ad eliminare l'unico testimone che conosce la vera identità di Soze.

