IL BUIO NELL'ANIMA/ Su Rete 4 il film con Jodie Foster (oggi, 8 febbraio 2018)

Il buio nell'anima, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews, alla regia Neil Jordan. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

JODIE FOSTER NEL CAST

Il film Il buio nell'anima va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica e thriller del 2009 è stata diretta da Neil Jordan, regista di grandi successi come Intervista col vampiro, Breakfast on Pluto, Fine di una storia, Ondine - Il segreto del mare e Michael Collins. Nel cast de Il buio nell'anima troviamo attori di un certo calibro come Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews, Nicky Katt, Mary Steenburgen e Jane Adams. Jodie Foster, che nel film veste i panni di Erica Bain, è una nota attrice americana apparsa in numerose pellicole cinematografiche di successo. Tra queste è impossibile non nominare film come Taxi Driver, Sotto accusa, Motherhood - Il bello di essere mamma, Anna The king e The Dangerous Lives of Altar Boys. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata ben due Premi Oscar, uno dei quali per la sua performance ne Il silenzio degli innocenti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL BUIO NELL'ANIMA, LA TRAMA DEL FILM

Erica Bane è una giovane speaker radiofonica che conduce un programma in cui racconta la sua città in modo inedito, portando con se un microfono e raccogliendo tutti i suoni cittadini. Una mattina, nel corso del suo quotidiano giro di ricognizione in compagnia del suo compagno David, la donna viene aggredita da un gruppo di malviventi. David muore sul colpo, mentre Erica riporta ferite molto gravi. Trascorrono diversi mesi dal terribile evento ed Erica inizia a maturare un forte senso di vendetta. Quando riesce finalmente a rimettersi in forze, si mette sulle tracce degli aggressori, iniziando a condurre una doppia esistenza. Di notte, infatti, si aggira per le vie della città giustiziando balordi e malintenzionati, impersonificando una sorta di giustiziere della notte al femminile.

