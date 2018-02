IL GRANDE LEBOWSKY/ Su Italia 1 il film con Jeff Bridges e John Goodman (oggi, 8 febbraio 2018)

Il grande Leboswsky, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Jeff Bridges e John Goodman, alla regia Joel Coen. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Italia 1

JOEL COEN ALLA REGIA

Il grande Leboswsky, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 23.40. Una pellicola di genere comica che è stata interpretata da Jeff Bridges nei panni del personaggio protagonista, la produzione ha potuto avvalersi della collaborazione dei fratelli Coen, che si sono occupati della direzione e produzione del film. Uscito al cinema nel 1998 nel corso degli ultimi dieci anni Il grande Leboswky è ormai considerato un film cult per varie generazioni. Al momento della sua uscita al cinema, tuttavia, il suo significato non venne compreso completamente, generando non poche critiche negative da parte della critica. Joel Coen, che ha diretto la pellicola, è uno dei registi statunitensi più ammirato in patria. Tra i suoi più grandi successi citiamo L'uomo che non c'era, Burn After Reading - A prova di spia, A proposito di Davis e Ave Cesare. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GRANDE LEBOWSKI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Drugo, il cui vero nome è Jeffrey Lebowski, è un uomo sulla quarantina la cui esistenza scorre leggera e priva di responsabilità. Oberato di impegni quotidiani come una partitella a biliardo con i suoi amici e bevute a suon di whisky, la sua disordinata ed unitile esistenza viene messa a dura prova dall'irruzione in casa sua di due brutti ceffi. I due criminali, al soldo del potente Jackie Treehorn, per un errore di omonimia hanno importunato il Lebowsky sbagliato, scambiandolo per il Jeffrey Lebwosky imprenditore e miliardario. La moglie del mecenate avrebbe contratto una lunga serie di debiti proprio Treehorn che ha deciso di riscuotere i suoi crediti con le cattive maniere. Trascorre qualche giorno e la donna viene rapita dalla banda criminale di Treehorn. E così Jeffrey Lebowksy il miliardario decide di chiedere aiuto al suo omonimo fannullone per consegnare il riscatto ai rapitori.

