IL SEGRETO / Donna Francisca rischia davvero l'arresto? (Anticipazioni 8 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 8 febbraio: Donna Francisca non è preoccupata della denuncia anonima e ne spiega le motivazioni al fidato Raimundo. Il suo piano prosegue...

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Dopo l'avvincente puntata serale de Il Segreto di ieri, la telenovela spagnola torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:30. Si ripartirà dal complicato piano di Donna Francisca, decisa a liberarsi una volta per tutte di Severo Santacruz, il suo storico nemico con il quale era giunta a patti per unire le forze contro Cristobal Garrigues. Raimundo sarà molto preoccupato per le sorti della sua compagna e penserà che molto presto possa arrivare da lei la Guardia Civile per arrestarla a causa della denuncia anonima. Ma mentre Ulloa faticherà a nascondere una certa apprensione per le sorti della sua compagna, ben diverso sarà il caso della Montenegro che si confronterà con Mauricio spiegandogli le ragioni della sua tranquillità: non ha nulla di cui preoccuparsi e di certo non verrà arrestata perché la denuncia anonima in questione è proprio farina del suo sacco.

Il Segreto: Nicolas confessa i suoi sentimenti

Nell'appuntamento odierno con Il Segreto, l'attenzione si sposterà anche a Los Manantiales dove Camila sarà molto preoccupata per le sorti di Belen. La bambina non si trova a Cuba come Lucia aveva annunciato e in lei sarà forte il pensiero che le possa essere accaduto qualcosa di male. La donna cercherà di parlare con Hernando di questa novità ma non troverà il coraggio di aprire il suo cuore: il marito avrà infatti ben altro a cui pensare a causa dei problemi economici affrontati dalle sorgenti. Nicolas continuerà ad aiutare l'amica a cercare maggiori informazioni sulla piccola e il fatto metterà in allarme Alfonso: il cognato ha confessato i suoi sentimenti per Camila e potrebbe presto commettere qualche pazzia, rovinando il rapporto con lei e con Hernando. Ma sarà la stessa donna a mettere più volte le cose in chiaro con Nicolas precisando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di considerarlo soltanto un caro amico. Lui riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti?

