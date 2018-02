Ilaria Smacchia / Chi è la fidanzata di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro

Ilaria Smacchia è la fidanzata di Giuliano Sangiorgi, noto leader dei Negramaro. No alle nozze per il momento ma si ad un figlio: "Sarebbe fantastico!"

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Giuliano Sangiorgi, Negramaro

Se dal punto di vista musicale conosciamo tutto su Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, per quanto riguarda la vita privata del cantante tutto (o quasi) è top secret. Giuliano è molto riservato e non ama parlare dei suoi affetti e dei suoi amori. Molti si sono chiesti se il cantante fosse gay, ma questa possibilità è stata poi smentita dal diretto interessato. Nella vita di Giuliano Sangiorni c'è una donna e, stando alle poche indiscrezioni da lui stesso svelate, anche da molti anni: il suo nome è Ilaria Smacchia, scrittrice e sceneggiatrice. I due convivono da qualche anno anche se, al momento, non sembra ci sia intenzione di convolare a nozze.

GIULIANO SANGIORGI E ILARIA: PRESTO UN BEBÈ PER LA COPPIA?

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha infatti dichiarato: “Siamo perfetti, siamo l’amore che non ha affanni. Ha presente quell’ansia che ti fanno sentire certe persone a cui devi dimostrare ogni momento che le ami? Ecco, noi siamo l’opposto. Possiamo stare giorni a scrivere in casa senza incontrarci. Se nascesse un bambino in una coppia così libera e serena, sarebbe fantastico”. Niente nozze ma si ad un bambino quindi per la coppia, come il cantante ancora tiene a sottolineare nel corso dell'intervista: “Ilaria e io ne parliamo da un po’. Ma il dubbio è: io mi dico che lo voglio ma lo sento davvero questo desiderio o potrei vivere tutta la vita così? Non lo so. So solo che siamo pronti”. Insomma, Giuliano Sangiorgi potrebbe a breve dover fare un lieto annuncio!

