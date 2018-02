Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni, Francesca Cipriani dà il meglio di sé, la Nasti in Italia dice che…

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.

08 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Dopo l’abbandono di Francesco Monte e l’eliminazione di Nadia Rinaldi, questa 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018 non sarà più la stessa. Questo reality era partito con il piede giusto ma dopo le clamorose uscite di scena appena citate, ci potranno essere ben poche possibilità di risalire con gli ascolti e l’interesse. Francesca Cipriani però, con il suo essere svampita e totalmente sopraffatta dagli eventi, potrebbe essere l’unica in grado di regalarci soddisfazioni non da poco. E così, dopo aver ricevuto parole al veleno da parte di Franco Terlizzi, l’ex Pupa continua la sua Isola disinteressandosi delle critiche. Proprio sulla spiaggia dei migliori, la prosperosa showgirl sembra essere la più serena. Dopo essersi trovata per la prima volta dalla parte dei “migliori”, sta affrontando questo nuovo percorso con una marcia in più. La sua felicità è talmente grande che la bionda mostra tutte le sue curve e si spaparanza al sole prendendo la tintarella e mettendo in evidenza il suo lato B davvero esplosivo.

Chiara Nasti parla del caso Monte

Ed intanto in Italia, oltre a Francesco Monte ha fatto ritorno anche Chiara Nasti, la fashion blogger che ha abbandonato l'Isola dei Famosi dopo pochissimi giorni. Intervistata da Vanity Fair, la ragazza ha espresso il suo desiderio di essere ricordata per ciò che ha regalato in Honduras e non per la vicenda Monte. “Un giorno sull’Isola vale come se ne fossero tre. Ho pensato tanto e, alla fine, mi sono resa conto che per me fosse solo una cosa in più: ci tenevo davvero a riabbracciare i miei cari. Ho scelto di tornare a casa perché la mia famiglia e il mio ragazzo sono più importanti di tutto il resto. Mi rendo conto che molte ragazze di 19 anni si sarebbero comportate diversamente, ma io sono fatta così”, ha raccontato parlando del suo ritiro. Poi per quanto riguarda l'ex tronista e la storia della "droga", ha voluto precisare: "C’è stato tutto il caso di Francesco e così hanno evitato di chiamarmi. Non ho capito neanch’io bene cosa sia successo. Sono tornata da poco, ma so solo che non voglio essere associata a quella cosa".

