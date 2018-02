LEONARDO MONTEIRO/ Video, ''Bianca'': la canzone del ritorno a 10 anni da Amici (Sanremo 2018)

Leonardo Monteiro, a dieci anni dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi torna con ''Bianca'' nella sezione Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston. (Festival di Sanremo 2018)

Leonardo Monteiro, Festival di Sanremo 2018

Superato il periodo di Amici di Maria De Filippi, per Leonardo Monteiro è arrivato il momento di stravolgere la propria carriera e tentare la strada della vittoria al Festival di Sanremo 2018. Il pubblico lo conosce di certo per le sue abilità nel ballo, già dimostrate all'interno del talent show, ma in questa sua nuova veste racconterà un'altra parte di se stesso grazie a Bianca, la canzone che ha scelto per questa sua esperienza all'Ariston. Lo vedremo infatti fra le Nuove Proposte, una prova che lo sta impegnando oltre le aspettative ed in cui si augura di poter mostrare la varietà del suo talento. Le vesti canore non sono tuttavie inedite per il giovane artista, che verrà accompagnato dal maestro Dariana Koumanova.

La clip invece è stata diretta da Roberto Pignataro, su location che si concentrano per lo più sul lago di Varese ed in cui è stato sfruttato un drone per garantire una visione d'altura. A dire dello stesso Monteiro, sottolinea Spettacoli News, il suo brano è nel pieno stile della manifestazione canora, una canzone romantica che racconta la frattura di una coppia dovuta ad un tradimento. Il messaggio tuttavia si concentra sugli aspetti positivi di questa fine, puntando sulla speranza e sull'amore, eterno sentimento che va al di là dei compagni di vita momentanei.

LEONARDO MONTEIRO, IL RITORNO A 10 ANNI DA AMICI

A distanza di dieci anni dalla sua partecipazione ad Amici, Leonardo Monteiro è pronto per dimostrare tutto il suo talento al Festival di Sanremo 2018, dopo aver ricevuto diverse porte in faccia ed aver vissuto un'infanzia difficile. Nato a Roma da madre di Rio e padre brasiliano, Leonardo è cresciuto nell'ambiente artistico grazie alla professione di ballerini di entrambi i genitori. Ad appena dieci anni tuttavia è costretto a trasferirsi in una comunità di Montecatini a causa della situazione economica difficile della famiglia, ambiente in cui il ballo diventa per il giovane Leonardo l'unica fonte di gioia.

La musica si trasforma quindi in una sorta di salvagente, sottolinea a Il Corriere della sera, che gli permette di rimanere a galla nonostante il dramma. L'anno successivo approda alla Scala di Milano grazie al teatro, mondo che lo aiuterà a coltivare una forte determinazione ed a resistere di fronte alle invidie altrui. Affronta poi viaggi in tutto il mondo, fra cui a New York dove si unisce ad un coro di gospel. Durante una sua recente partecipazione a Domenica In, Leonardo Monteiro ha dimostrato di essere un artista vecchia scuola, completo sotto ogni sfaccettatura e con un universo interiore che trasmette grazie al suo brano.

Clicca qui per rivedere l'esibizione di Leonardo Monteiro a Domenica In.

© Riproduzione Riservata.