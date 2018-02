LO STATO SOCIALE/ Video, ''Una vita in vacanza'': divertono e creano dibattito (Sanremo 2018)

Con il brano ''Una vita in vacanza'', lo Stato Sociale debutta al Festival di Sanremo facendo divertire il pubblico e creando dibattito sul testo e anche sulla performance sul palcoscenico.

08 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Lo Stato Sociale, ''Una vita in vacanza''

Lo Stato Sociale è una sorpresa per Sanremo. Sarebbe sbagliato affermare che l'Ariston non è mai stato il palco per una band indipendente e giovanile. Però l'arrivo di questo gruppo è una cosa un po' anomala, che lo potrebbe far sembrare fuori contesto. La performance non è stata negativa ed è risultata tutto sommato piacevole. L'interpretazione del pezzo è apparsa ritmata ma la qualità del brano non era particolarmente ottimale. Lo Stato Sociale è uno di quei gruppi che fanno riferimento a nicchie di giovani più o meno impegnati. Bisogna dire più o meno proprio perché in realtà il testo non è sicuramente l'aspirante vincitore della critica, anche se parla di lavoro e accenna pure alla politica. Si tratta di un insieme di parole che costituiscono, sì, una serie omogenea che può apparire di protesta, ma non riescono ad andare oltre la superficialità. Forse è proprio questo il limite maggiore della canzone proposta, Una vita in vacanza.

Il riferimento al precariato, all'insicurezza lavorativa, al futuro sempre più incerto per i giovani non sarebbe male ma in poco tempo si capisce che la missione sanremese è tutta e solo incentrata sull'ironia. Il vocalist, baffetti e capelli ricci, si è presentato sul palco con un vestito blu in tinta con la lente degli occhiali stile vintage. Una vecchietta è entrata in scena a metà pezzo e dopo un po' ha iniziato a fare la ballerina ed ha stupito con acrobazie professionali. Dalla platea è apparso un altro membro del gruppo che cantava il ritornello, occhiali arancioni e montatura rotonda. A quel punto il pubblico ha partecipato attivamente, preso dal ritmo, ed ha salutato con un significativo applauso.

STATO SOCIALE, L'ENERGIA E LA VOGLIA DI STUPIRE

La cosa migliore dell'esibizione è stata proprio l'energia e la voglia di stupire. In questo senso l'arrivo sul palco è subito apparso dinamico. La critica spesso non ha voluto molto bene a Lo stato Sociale e probabilmente Sanremo 2018 non farà differenza. I testi di protesta dei cantautori non sono nemmeno paragonabili a questa canzonetta. La simpatia non manca e la gag sul palco è stata molto azzeccata e divertente. Ma i temi trattati sono più importanti e meriterebbero forse un approccio diverso. Senza scomodare paragoni azzardati queste argomentazioni sono state portate avanti anche da Rino Gaetano con simpatia ma erano altri tempi.

La censura e il doppio senso erano una parte fondamentale dell'espressione musicale, perciò poteva suonare davvero come una ribellione anche fare battute spiritose sulla disoccupazione, sulla leggerezza della vita e miscelare il piano ironico a quello più serio. Se fosse stato quello lo scopo reale della canzone l'esperimento non sarebbe riuscito.

Se invece si voleva solo far divertire la platea con una proposta differente dal solito si può dire che la performance è stata brillante e spumeggiante. Nel complesso Lo Stato Sociale ha regalato un'esibizione più che sufficiente.

