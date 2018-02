Manuela Quistelli/ La corteggiatrice di Uomini e Donne contro la redazione: "Esterna sexy? Mi hanno costretta!

Manuela Quistelli, la corteggiatrice di Mariano Catanzaro accusa la redazione di Uomini e Donne: "Esterna troppo sexy? Mi hanno costretta!". La reazione della De Filippi

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Manuela Quistelli, Uomini e Donne

Nello studio di Uomini e Donne una corteggiatrice ha sollevato molte polemiche. Oggi è andata in onda una nuova puntata del trono classico durante la quale abbiamo assistito alle prime esterne di Mariano Catanzaro. Il tronista ha portato fuori una bellissima ragazza, Manuela Quistelli, bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato, che aveva già fatto un'ottima impressione sul tronista nel corso della precedente puntata. Manuela per la prima esterna organizza un car-wash, durante la quale Mariano non può non apprezzare il suo fisico mozzafiato. Non mancano infatti mosse provocanti da parte della corteggiatrice che, subito dopo questa scena, si racconta al tronista e improvvisamente si lascia andare anche alle lacrime. Una reazione che stupisce i presenti in studio ma stupisce ancora di più lo sfogo e le accuse che la corteggiatrice lancia poi alla redazione di Uomini e Donne.

MANUELA CONTRO LA REDAZIONE: LA REAZIONE DI MARIA DE FILIPPI

La fotomodella di origine milanese si è sfogata in studio, accusando la redazione del programma che l’avrebbe costretta a gestire l'esterna a proprio piacimento, imponendole un incontro "sexy" come il car wash come primo incontro con Mariano. Ma non è tutto: a dire della corteggiatrice, la redazione le avrebbe anche imposto un abbigliamento molto provocante che è stata lei poi a stemperare in qualche modo. Questo non l'ha fatta sentire a proprio agio nel corso dell'esterna, facendo mostrare una parte di sè che le è dispiaciuto far vedere. Da qui le lacrime di Manuela. Dichiarazioni che hanno suscitato molte critiche nei suoi confronti anche se Maria De Filippi ha confessato di essere più che tranquilla di fronte a queste accuse e, anzi, farà di tutto affinchè nella prossima esterna potrà fare ciò che più desidera.

