Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta: arriva un notaio per "regolare i conti" (ottava puntata)

08 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 2018 - Antonino Cannavacciuolo

Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, giovedì 8 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno, con l’ottavo appuntamento. La nuova puntata del famoso talent show culinario promette numerosi colpi di scena e tante sorprese. Per i concorrenti ancora in gara, la finale è sempre più vicina e tutti hanno voglia di continuare la propria avventura nella cucina più importante della televisione italiana. A giudicare i concorrenti ancora in gara che sono Davide, Fabrizio, Antonino, Giovanna, Alberto, Francesco, Denise, Manuela, Ludovico, Mariana, Simone e Kateryna saranno i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugaman che, nel corso della serata, saranno anche raggiunti da un notaio. Per la prima volta, infatti, nella cucina di Masterchef Italia 2018 arriverà un giudice super partes per dare un giudizio ai piatti che prepareranno i cuochi amatoriali.

ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA

Dopo l’arrivo del notaio nella Masterclass, l’ottava puntata di Masterchef Italia 7 continuerà con la Mistery Box. In ogni scatola, i concorrenti troveranno un peluche parlante con un messaggio registrato da parte di un avversario. In base al giudizio positivo o negativo, potranno favorire o boicottare la spesa del proprio avversario. Nell’Invetion Test a staffetta, i dodici concorrenti saranno divisi in sei coppie. Il piatto che dovranno preparare sarà lo Scrigno di Venere, un bauletto di pasta brisé ripiena di tortellini con besciamella e ragù. I componenti di ogni coppia dovranno, ogni venti minuti, alternarsi ai fornelli. Sarà una prova difficile per i concorrenti ancora in gara che dovranno dimostrare di avere anche uno spirito collaborativo. Ci riusciranno?

LA PROVA IN ESTERNA

La prova in esterna dell’ottava puntata di Masterchef Italia 7 si svolgerà nell’ex Ospedale psichiatrico Paolo Pini, oggi diventato la Città Olinda dove le persone con problemi mentali trascorrono le loro giornate in diverse attività creative. I concorrenti dovranno cucinare per i lavoratori della comunità e solo i migliori eviteranno il Pressure Test. «L’arrivo di Masterchef nella nostra sede ha galvanizzato i ragazzi che ne fanno parte», racconta Thomas Emmenegger, presidente di Olinda ai microfoni di Vanity Fair: «qui non ci occupiamo solo di persone con problemi di salute mentale, ma anche di tutti quei giovani della periferia urbana che rischiano di perdersi, una “generazione del boh” che non sa cosa vuole fare da grande e deve imparare a capirsi, perseguendo uno scopo». All’interno della struttura, tutti gli ospiti sono impegnati anche nella produzione di pasta fresca che viene poi venduta al pubblico.

