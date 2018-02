Michelle Hunziker/ Da "Signora del Festival di Sanremo 2018" ad un suo show personale?

Michelle Hunziker, è lei la star di queste prime serata del Festival di Sanremo 2018. Conduce con disinvoltura: sarà promossa alla conduzione di un suo show personale?

08 febbraio 2018 Redazione

Michelle Hunziker

Si è conclusa anche la seconda puntata del Festival di Sanremo 2018 e come già accaduto nella prima serata, la performance di Michelle Hunzkier è stata impeccabile. Ironica, professionale ed a suo agio sul palcoscenico, la conduttrice di origine svizzera ha intrattenuto anche questa sera il pubblico a casa con la sua verve fresca e frizzante. Ha prima ballato una versione inedita di Despacito cantata da uno strabiliante Pierfrancesco Favino e si è poi prestata ad un simpatico sketch con i suoi due colleghi e Michele Foresta, meglio noto come Mago Forest. Bersaglio di battute e simpatiche prese in giro del comico, la Hunzkier ha saputo divertire il pubblico, in attesa del verdetto finale della sala stampa. La presentatrice ha aperto la seconda serata della 68° edizione del Festival di Sanremo duettando assieme a Claudio Baglioni in un brano del film animato Biancaneve e i sette nani, pellicola Disney del 1936. Rispetto alla prima serata il rapporto con Pierfrancesco Savino è sembrato più sciolto e cordiale.

DA SPALLA A PROTAGONISTA DI QUESTE PRIME DUE SERATE DEL FESTIVA DI SANREMO 2018

La presenza di Michelle Hunziker sul palcoscenico dell'Ariston sta decisamente facendo la differenza. La conduttrice elvetica è la vera e propria mattatrice delle prime due serate del Festival. Sempre sul pezzo, riesce a non perdere nemmeno un colpo, rimanendo vigile e professionale in ogni momento. Quella di Michelle Hunziker si è rivelata, fin ora, la miglior scelta fatta dal direttore artistico Claudio Baglioni. Quest'ultimo e Pierfrancesco Favino sembrano avere ruoli marginali e di contorno che vanno ad affiancare il ruolo centrale ricoperto dalla Hunziker. Grande conduttrice, ottime doti recitative ed una sorprendente voce celestiale che ha avuto modo di sfoggiare in due occasioni differenti nel corso della seconda serata. In apertura, con il duetto assieme a Claudio Baglioni ed in chiusura con il brano che fa da colonna sonora all'edizione 2018 del Festival di Sanremo. Dopo le prime due serate le attese verso Michelle Hunzkier rimangono elevate e non saranno senz'altro deluse.

PIÙ FORTE DELLE POLEMICHE, ORA SARÀ PROMOSSA ALLA CONDUZIONE DI UN SUO PROGRAMMA?

Rimangono ancora tre puntate, forse quelle più complesse in assoluto, ma la Hunzkier ha dimostrato di riuscire a mantenere i nervi saldi, gestendo in maniera egregia qualsiasi situazione si presenti sul palco. In seguito alla prima puntata di martedì 6 febbraio, l'artista reduce dal successo alla conduzione di Striscia la notizia è stata al centro di polemiche e gossip legate alla sua dichiarazione d'amore in eurovisione rivolta a suo marito Tommaso Trussardi. Nel corso della prima puntata, infatti, la conduttrice si è lasciata andare ad un momento di puro romanticismo, generando non poco imbarazzo in sala e soprattutto in Tommaso Trussardi, suo marito e diretto interessato presente in studio. Il successo che sta riscuotendo potrebbe lanciarla alla conduzione di un suo programma, sarà promossa dopo l'esperienza di Sanremo 2018? Non resta che attendere queste ultime serate...

© Riproduzione Riservata.