Michelle Hunziker, look/ Taglio di capelli Fake bob e vestito Trussardi: il web non è convinto...

Michelle Hunziker con capelli raccolti e vestito Trussardi in apertura della terza serata del Festival di Sanremo 2018, oggi 8 febbraio 2018: il commento del web

Michelle Hunziker

Terza serata della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo in onda su Rai Uno oggi 8 febbraio 2018, apertura che vede protagonista la conduttrice Michelle Hunziker, il cui look è molto discusso sul web, sia per ciò che riguarda la pettinatura che il vestito indossato. Questa sera la svizzera gioca ‘in casa’, con outfit disegnati da Trussardi, la casa di moda di suo mrito Tomaso. In apertura, come sottolinea Velvet Style, un abito blu a maniche lunghe, trasparenti e glitterate e un fake bob biondo e pettinato di lato. Successivamente, invece, ha indossato una gonna bianca a tulipano con mini-giacca nera abbinati a una cintura di strass, una sottolissima collana scintillante e lo stesso fake bob. Particolare la pettinatura della Hunziker, che ha destato molte sorprese tra i suoi stessi fan: capelli nè lunghi, nè legati e nè, tanto meno, con un acconciatura particolare. Un fake bob che è finito nel mirino del popolo del web...

FAKE BOB? CRITICHE SOCIAL: IL LOOK NON CONVINCE!

Sui social network, in particolare su Twitter, sono piovuti diversi messaggi di critica nei confronti degli acconciatori: "Ma perché questi capelli come nonna Abelarda???? #Sanremo2018 #MichelleHunziker", "Ma come cazzzzz porti sti capelli?? #MichelleHunziker #Sanremo18 ????????", "Stasera #MichelleHunziker è pettinata come me quando vado a prendere mia figlia a scuola dopo aver cucinato il polpettone in umido. #Sanremo2018 @MadameLapelouse", "Ma a #Sanremo2018 la #Hunziker ha la pettinatura a schiaffo come la Signora Pina in #Fantozzi? #sanremo #MichelleHunziker". Oltre la pettinatura, Michelle Hunziker ha ricevuto qualche punzecchiatura social per il secondo outfit: "Per il secondo outfit, #MichelleHunziker si è ispirata al Mottarello. #Sanremo2018 #Sanremodaldivano #Sanremo18". Non mancano, ovviamente, gli apprezzamenti per la sua bellezza sempre incantevole. La sua ottima conduzione fin qui della celebre kermesse canora trova tutti d'accordo, mentre per ciò che riguarda il look, tra vestito e acconciatura, il web si divide...

© Riproduzione Riservata.