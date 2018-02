NEGRAMARO/ Video: "Torniamo all'Ariston, ma senza rancore" (Sanremo 2018)

Video, i Negramaro ricordano quella famosa edizione del 2005 del Festival di Sanremo, quando furono eliminati nello stupore generale del pubblico e di Bonolis.

08 febbraio 2018 Francesco Agostini

I Negramaro

I Negramaro tornano sul 'luogo del delitto'. Dodici anni dopo, quando tutto ebbe inizio a Sanremo su quel palco dell'Ariston che li vide giovanissimi affacciarsi finalmente alla grande musica. Il brano in question era Mentre tutto scorre e da lì in poi il falsetto di Giuliano Sangiorgi (per alcuni a dir poco insopportabile, per altri invece quasi una rivelazione divina) sarebbe entrato nelle case degli italiani con prepotenza e impeto. Eppure, in quella storica edizione che poi vide trionfare Francesco Renga (anch'egli quest'anno ospite al Festival di Sanremo) i Negramaro furono eliminati subito. Ecco il ricordo di Giuliano Sangiorgi su La Stampa: "Quel giorno lo ricordo benissimo come se fosse oggi. A presentare c'era Paolo Bonolis che, a un certo punto, rimane sbigottito per la notizia della nostra eliminazione. Era paonazzo e noi insieme a lui. Per Bonolis 'Mentre tutto scorre' era il brano più bello di quell'edizione... e invece eravamo già fuori." In effetti, quella notizia fu davvero uno shock per il gruppo, che probabilmente già pregustava la vittoria in quel Festival di Sanremo del 2005.

NEGRAMARO: 'NON ABBIAMO RANCORE'

La loro presenza come ospiti al Festival di Sanremo non è certo stata una scelta facile per i Negramaro, viste soprattutto le tanti opposizioni che i salentini hanno avuto. Molti fans sono intransigenti, e questo lo sappiamo: non perdonano nulla ai loro beniamini e Sanremo è da sempre uno snodo polemico profondo. Ma i Negramaro sono andati per la loro strada e hanno deciso di esserci come ospiti, per la gioia del pubblico, di Baglioni, della Hunziker e anche di Favino. Racconta Giuliano Sangiorgi: "Molti fans ci hanno criticato perché siamo tornati a Sanremo ma per noi non c'è alcun rancore né astio. Anzi, questo è un po' come chiudere il cerchio, da qui potremo ripartire con una nuova fase della carriera." Continua il leader dei Negramaro: "Ricordo quell'edizione del 2005 con immenso piacere, noi eravamo i classici terroni della situazione, eravamo molto giovani... ci siamo divertiti un sacco quell'anno." Da quel lontano 2005 ne hanno fatta di strada i Negramaro e il fatto che tornino come ospiti la dice assai lunga su di loro: sono diventati un punto di riferimento per la nostra musica, che piaccia oppure no. I Negramaro ci sono e non sono davvero più i terroni di una volta.

