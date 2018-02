NINO FRASSICA/ Video: riuscirà a far dimenticare le ultime ore di tensione al Festival? (Sanremo 2018)

Video, Nino Frassica parla del rapporto ambiguo che ha con il commissario Cecchini e del suo carattere alla vigilia della sua ospitata al Festival di Sanremo.

08 febbraio 2018 Francesco Agostini

Nino Frassica (Facebook)

Nino Frassica è pronto per essere uno di tanti ospiti di questa edizione di Sanremo 2018, che si appresta ad essere una di quelle più ricche della storia. Sul palco dell'Ariston, infatti, si esibiranno tantissimi cantanti e musicisti in gara (alcuni anche in duetto) e accanto a loro anche tanti ospiti che renderano questa edizione certamente più ricca da un punto di vista televisivo. Nino Frassica farà sentire la sua presenza anche per alleggerire la tensione che si sta respirando a poche ore dall'inizio della fatidica settimana. Diverse tensioni stanno agitando questa vigilia del Festival con liti, vere o presunte, tra Claudio Baglioni e diversi suoi collaboratori. Pare infatti che Fiorello e Pippo Baudo (non proprio gli ultimi arrivati, insomma) si siano lamentati delle modalità di conduzione di Baglioni con alcuni membri vicini del loro staff. In effetti, vista questa situazione difficlie, la comicità di Frassica non farà altro che smorzare un clima di tensione che certamente non fa bene al Festival, rendendolo pesante e non amichevole. Ma Sanremo è così... se non ci fossero le polemiche che Sanremo sarebbe?

NINO FRASSICA, UN PO' DI GOSSIP

Nino Frassica, da un punto di vista privato ha sempre avuto una vita piuttosto riservata ed è per questo che le notizie di gossip sul suo conto si contano davvero sulle dita di una mano. Riferendoci al passato, sappiamo che il primo matrimonio del comico c'era stato con Daniela Conti, con cui aveva passato gli anni dal 1985 al 1993. I due non avevano mai avuto figli, ma questo non è affatto un rimpianto per Frassica. Attualmente l'attore è sposato con Barbara, una donna di 40 anni che fa l'attrice di teatro e su cui c'è il massimo riserbo. Nino Frassica è, infatti, completamente assorbito dal suo lavoro e lascia trapelare poco o nulla della sua vita privata: "Faccio il lavoro più bello del mondo, che cosa potrei volere di più? Oltre a questo mi piace anche scrivere in qualità di autore, è una cosa che mi elettrizza.

Al momento, infatti, ho in mente di proporre una sitcom alla Rai che spero accetti." Continua Frassica: "Da un punto di vista personale sono un tipo un po' strano, certamente più intelligente di Cecchini. A volte mi va di vedere molte persone, altre volte invece no. Sono un tipo piuttosto lunatico."

