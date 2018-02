NOEMI/ Video, Non smettere mai di cercarmi: la canzone in fascia blu della classifica (Sanremo 2018)

Noemi si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non smettere mai di cercarmi". La cantante tornerà sul palco durante la terza serata della kermesse.

Noemi (Facebook)

Fra i Big in gara al Festival di Sanremo 2018, la voce di Noemi è di sicuro fra le più riconoscibili di quest'edizione. La sua Non smettere mai di cercarmi racchiude il forte repertorio dell'artista, che è riuscita a valorizzare il testo grazie a melodie soft e adeguate al ritmo generale del brano. Anche se Noemi non si è allontanata dalle sue origini musicali, ha scelto per questa sua nuova esperienza una canzone romantica che mette al centro l'amore, decantato in modo energico e puro. Questo suo ritorno all'Ariston del resto sottolinea come la cantante veda la sua partecipazione come un nuovo trampolino, da cui lanciarsi grazie ad un'altezza inedita. L'artista che abbiamo infatti visto sul palco nella prima serata è di certo maturata rispetto alle sue prime partecipazioni alla kermesse, ma sempre coerente con il proprio stile. Il tutto in seguito ad un voluto abbandono di sound più complessi a cui ha deciso di dire addio, grazie al suo ritorno in Italia. Il gradimento del pubblico non poteva che essere positivo, sottolineato da un applauso che non è tardato ad arrivare.

NOEMI IN FASCIA BLU DELLA CLASSIFICA

La giuria demoscopica ha concordato inoltre il verdetto, facendo rientrare Noemi fra gli artisti migliori della prima serata. La concorrente si è posizionata infatti in fascia blu, al fianco di nomi come Annalisa e Ermal Meta e Moro. Una particolare menzione va fatta al suo look, originale rispetto al resto delle concorrenti donne. Per questa sua prima esibizione, Noemi ha infatti adottato un outfit nero che ha messo ancora più in risalto la sua chioma arancione, unito ad accessori semplici e stilizzati. Il fiore per la lotta contro la violenza sulle donne è stato invece posizionato volutamente dalla cantante al di sopra dell'orecchio destro, particolare che le ha permesso di ottenere un'immagine ancora più spensierata. Noemi è di certo fra le certezze del Festival di Sanremo 2018, sia perché alle spalle ha già diverse partecipazioni vincenti sia perché il brano scelto per la kermesse si sposa in modo perfetto con le linee guida date dal Direttore artistico.

IL LEGAME CON IL PASSATO

Il suo arrivo sul palco è avvenuto subito dopo l'esibizione di Michelle Hunziker sulle note di E se domani, corredata da una gag di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino e particolare che ha permesso a Noemi di non entrare in contrasto con alcuno dei concorrenti precedenti. L'attenzione del pubblico si è potuta così dirigere in modo preciso verso la cantante ed il contenuto del suo brano, per un'artista che continua a stupire con i suoi ultimi lavori. Il testo di Non smettere mai di cercarmi - clicca qui per l'anilisi del testo - rappresenta inoltre un filo rosso con la sua precedente Sono solo parole, una specie di spinoff che ha permesso a Noemi di dimostrare la propria maturità musicale. Non si tratta infatti di un abbandono degli esordi o di un ritorno malinconico oppure di una scelta di prendere le distanze dalle precedenti rivoluzioni canore, quanto si segnare un percorso che alla fine l'ha portata di nuovo sul palco dell'Ariston. L'esibizione di Noemi ha messo inoltre in luce la grande familiarità dell'artista con la kermesse, sottolineata dal suo aspetto spensierato e volutamente semplice. Ci sono grandi possibilità che Noemi possa rimanere in vetta alle classifiche, soprattutto in seguito alla serata duetti in cui unirà la propria voce a quella dell'amica Paola Turci.

