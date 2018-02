PIERFRANCESCO FAVINO, SANREMO 2018/ L'attore glitterato ”ruba” la scena ai colleghi

Piefrancesco Favino a Sanremo 2018 "ruba" la scena ai colleghi Michelle Hunziker e Claudio Baglioni. L'attore romano balla e incanta il pubblico di Rai 1.

08 febbraio 2018 Redazione

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 (LaPresse)

Protagonista già nella prima puntata, in cui ha rubato la scena alla co-conduttrice Michelle Hunziker e al direttore artistico Claudio Baglioni, l'attore Pierfrancesco Favino ha convinto nelle vesti di conduttore anche nella seconda serata del Festival di Sanremo 2018. Dopo le consuete presentazioni al pubblico, il trio alla conduzione ha lanciato a turno le esibizioni delle prime quattro nuove proposte, che si sono avvicendate sul palco in una sorta di gara nella gara per decretare il primo dei 4 deciso dalla giuria demoscopica, che da quest'anno vota sin dalla prima serata. Favino in un primo momento non è apparso al massimo della disinvoltura, facendo leggermente fatica ad annunciare le regole del voto a dispetto della bella Michelle, che invece è sembrata molto più a suo agio nella lettura delle istruzioni evidentemente anche per le esperienze pregresse alla conduzione. Dopo aver dato spazio al ritorno in gara dei primi 5 big, che hanno eseguito per la seconda volta i propri brani davanti alla platea dell'Ariston, Favino e la Hunziker hanno dato il via insieme a quello che è stato probabilmente il momento clou della serata, e non solo per i due conduttori.

BALLA “DESPACITO”

Dopo aver lasciato presagire qualcosa prima dello stacco pubblicitario, infatti, al ritorno in onda un istrionico Pierfrancesco Favino si è lanciato in una rivisitazione del tormentone latino-americano “Despacito”, cantando tutta la parte rap del brano prima dell'ingresso della Hunziker per il ritornello. Proprio insieme alla showgirl di origine svizzera, Favino si è poi cimentato in un breve balletto sfoggiando nella fattispecie tutta la disinvoltura e le doti da performer che ne hanno fatto uno dei migliori attori italiani del Nuovo Millennio. L'incredibile esibizione si è conclusa peraltro in bellezza con una chiusura degna di un professionista, in cui Favino ha preso in braccio la Hunziker fra gli applausi trionfali del pubblico e lo sguardo compiaciuto dello stesso Baglioni, salito sul palco a fine brano per completare la gag. Fra gli altri momenti topici della serata del conduttore romano, c'è stato l'ingresso in scena di Sting, uno degli ospiti più attesi alla vigilia che, dopo aver cantato in italiano un brano scritto dall'amico Zucchero, ha scambiato un paio di battute con Favino. I due, infatti, sono protagonisti insieme dello spettacolo teatrale Giudizio Universale, in cui Favino fa da voce narrante e l'ex leader dei Police è alle musiche. Anche in questa occasione, l'attore romano non ha assolutamente sfigurato, sfoggiando un inglese pressoché perfetto grazie agli anni trascorsi in Inghilterra durante l'adolescenza.

PROTAGONISTA DEL FESTIVAL

Se la prima puntata è sempre carica di aspettative e non tutto può andare al meglio, bisogna dire che dalla seconda in poi i conduttori iniziano a conoscersi meglio e ad evitare gli imbarazzi. Pierfrancesco Favino, invece, che arriva a questo Sanremo senza alcuna esperienza degna di nota in passato, si è fatto apprezzare sin dal primo minuto sul palco dell'Ariston come un personaggio simpatico e affabile, oltre che un ottimo intrattenitore. Dalla parte dell'attore romano ci sono sicuramente l'ottima padronanza dei vari accenti italiani (ma in parte anche di alcune lingue straniere) e la capacità di stare davanti alle telecamere, doti che ne hanno già fatto un interprete importante anche all'estero. Nelle prossime puntate ci si attende, dunque, che Pierfrancesco Favino si ponga sempre di più al centro del Festival e riesca a conferirgli un'atmosfera meno pesante e seriosa rispetto alla tradizione, un problema questo che rende spesso il Festival meno gradito alle fasce più giovani. Lo stesso attore romano, intervistato in settimana per i primi commenti all'esordio sull'Ariston, ha ammesso di voler fare di più e rendersi sempre più protagonista di questo Festival, cercando per una volta di porre il divertimento al centro di tutto.

