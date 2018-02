POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA/ Su Tv8 il film con Patrick Swayze (oggi, 8 febbraio 2018)

Point Break - Punto di rottura, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, alla regia Kathryn Bigelow. La trama.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST ANCHE PATRICK SWAYZE

Il film Point Break-Punto di rottura va in onda su Tv8 oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 21.30. Una pellicola action del 1991 che è stata affidata alla regia di Kathryn Bigelow ed è totalmente dedicata al mondo del surf, come chiaramente deducibili dal titolo stesso. Poin Break è infatti un termine spesso utilizzato dai surfisti di tutto il mondo. Nel cast di attori protagonisti troviamo alcuni volti noti del grande schermo come Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John C. McGinley e James LeGros. Le musiche sono state affidate a Mark Isham, compositore americano ed autore di alcune importanti colonne sonore della storia del cinema. Tra queste citiamo quelle di film come Timecop - Indagine dal futuro, Dalla Terra alla Luna, Men of Honor - L'onore degli uomini, Moonlight Mile - Voglia di ricominciare e Highwaymen - I banditi della strada. Nel corso degli anni, Point Break-Punto di rottura, è diventato un vero e proprio film cult, omaggiato da numerosi altri film The Avangers e Hot Fuzz. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA, LA TRAMA DEL FILM

Una gang di ladri professionisti composta da quattro componenti, semina il panico nei maggiori istituti di credito californiani. La polizia, da diversi anni sulle tracce della banda, non è ancora riuscita a risalire alle loro rispettive identità. I quattro, infatti, sono soliti mettere a segno i loro colpi comprendo il viso con delle maschere di noti personaggi politici americani. A cambiare le sorti delle indagini sarà Johnny Utah, un giovane cadetto appena entrato a pieno titolo nel FBi. Dopo aver ascoltato attentamente i consigli di un suo collega più anziano, il ragazzo finisce per convincersi che i quattro rapinatori seriali sono in realtà surfisti di professione. La teoria si fonda su alcune tracce di sabbia rinvenute sulle scene del crimine e mai prese seriamente in considerazione dagli inquirenti. E così Johnny, dopo aver preso lezioni di surf, si infiltra nel giro di surfisti più in voga della California. Riuscirà a venire a capo dell'intricato mistero e l'intuizione del suo collega Angelo si rivelerà essere fondata?

