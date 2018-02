Paddy Jones/ La nonna ballerina: grande attesa per il ritorno della “vecchia che balla” (Sanremo 2018)

Lo stato sociale torna sul palco di Sanremo 2018 con "Una vita in vacanza". Non mancherò Paddy Jones, la ballerina di salsa che ha conquistato il pubblico del Festival.

08 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Paddy Jones, ballerina con Lo Stato Sociale a Sanremo 2018

Questa sera, giovedì 8 febbraio, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2018 torneranno sul palco Lo stato sociale e con loro la “vecchia che balla”, ovvero Paddy Jones. La ballerina di 83 ha conquistato tutti durante la prima serata del Festival ballando sulle note di “Una vita in vacanza” con il suo compagno Nico: “Sanremo lo vince lei quest'anno!”, è il tweet che riassume la maggior parte dei cinguettii apparsi su Twitter. “Complimenti anche alle articolazioni della signora”, ha detto Pierfrancesco Favino commentando la performance di Paddy Jones. Paddy Jones è nata a Stourbridge, nel Regno Unito, nel 1934. Nel 2001 si è trasferita in Spagna. A 67 anni ha deciso di prendere lezioni di ballo latino: fa coppia con il ballerino spagnolo Nicolàs Espinosa, che ha 40 anni meno di lei. Ha collezionato successi nell’edizione spagnola di Tu si que vales nel 2009 e a Britain’s Got Talent nel 2014. Inoltre Paddy Jones è entrata nel Guinness dei primati come Oldest acrobatic salsa dancer (la ballerina più anziana di salsa acrobatica).

I TWEET PER PADDY JONES

Anche Milly Carlucci ha dedicato un tweet all’arzilla ballerina, che nel 2014 era stata ospite di Ballando con le stelle: “Dalla pista di @Ballando_Rai nel 2014 al palco di @SanremoRai nel 2018 la strepitosa Paddy Jones è inarrestabile. E non chiamatela vecchietta perchè Paddy ci mette tutti in ginocchio!”. Poche ore fa il giornalista Libero Fabrizio Biasin ha pubblicato su Twitter una foto con Paddy e Nico: “…e poi ti ritrovi a parlare alle 4 del mattino con miss Paddy Jones, 83anni: stasera "volerà" per #LoStatoSociale e ti racconta di quando nel 2003 perse la sua metà e, allora, decise di iniziare a ballare il flamenco con Nico, 40anni più giovane di lei. Meraviglia #sanremo2018”. È facile immaginare che anche questa sera Paddy contagerà il pubblico con la sua energia: tutti su Rai 1 per vedere “una vecchia che balla, niente nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e canta”, come canta Lo stato sociale.

...e poi ti ritrovi a parlare alle 4 del mattino con miss Paddy Jones, 83anni: stasera "volerà" per #LoStatoSociale e ti racconta di quando nel 2003 perse la sua metà e, allora, decise di iniziare a ballare il flamenco con Nico, 40anni più giovane di lei. Meraviglia#sanremo2018 pic.twitter.com/c9mO7OJAhC — Fabrizio Biasin (@FBiasin) 8 febbraio 2018

© Riproduzione Riservata.