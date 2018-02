Paola Di Benedetto Vs Cecilia Capriotti/ Isola dei Famosi 2018: “Ha detto che sono qui solo per farmi sc..."

Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto attacca Cecilia Capriotti. L'ex madre natura sbotta: “Ha detto che sono qui solo per farmi sc*pare, dirò questa cosa in diretta!"

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Cecilia Capriotti

Il naufrago più criticato e che nel corso di questi primi giorni all'Isola dei Famosi 2018 ha subito più critiche da parte dei compagni è sicuramente Cecilia Capriotti. Dopo la lite con Rosa Perrotta, con Eva Henger e con Francesca Cipriani, la showgirl finisce ancora una volta al centro di una catfight. Stavolta ad accusare con parole forti la Capriotti è Paola Di Benedetto. Stando alle dichiarazioni dell'ex Madre Natura, Cecilia avrebbe detto di lei che è stata scelta come concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi solo per avere una storia con uno dei concorrenti. “Cecilia falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto ‘questa qui l’hanno messa dentro per sc*pare, per farla sc*pare da qualcuno’" sbotta la Di Benedetto parlando con alcuni compagni tra cui Marco Ferri; poi aggiunge.

PAOLA CONTRO CECILIA: LUNEDI IN DIRETTA NUOVO SCONTRO?

La Di Benedetto aggiunge: "Ma io la dirò questa cosa, me la magno, questa cosa è grave, non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia ‘amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima’. Lei è subdola.” Le accuse di Paola sono molto forti e di certo lunedì, nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi darà alle due concorrenti modo di confrontarsi su questuo argomento abbastanza delicato e non mancheranno nuovi scontri. Paola è infatti determinata a discuterne animatamente con Cecilia che, proprio lunedì, potrebbe abbandonare l'Isola per la nomination. La Capriotti non è riuscita a conquistare la simpatia del pubblico e questo lunedì potrebbe esserle fatale.

