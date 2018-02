REPLICA SANREMO 2018/ Video streaming su Raiplay, seconda serata: Pippo Baudo show

Sanremo 2018, i video replica della seconda serata coi momenti più belli. Pippo Baudo Show, ma non è l'unico grande ospite. Ecco la classifica della sala stampa.

Sanremo 2018

Il ritorno di Pippo Baudo al Festival di Sanremo è stato esaltante. Per lui, per i suoi fan e per il pubblico di Rai Uno. Un icona della tv italiana, ma soprattutto di una delle kermesse più seguite in Italia. Claudio Baglioni si gioca un ottima carta e con l'irruzione di Pippo Baudo e l'Ariston si esalta (clicca qui per il video streaming della seconda serata del Festival di Sanremo). Commovente per certi versi il racconto del conduttore, che ha rivisitato la sua lunga carriera di presentatore, toccando inevitabilmente il tema Sanremo: “Sono rimasto colpito perché improvvisamente è arrivato un cantante, enorme, bello, bellissimo, con le mani alzate in cielo diceva ‘Volare, nel blu dipinto di blu’. Mamma mia, che emozione, caro Sanremo. Da allora ho pensato che In quella scatoletta dovevo entrarci e che quel Festival dovevo farlo". Poi i nomi dei personaggi più importanti che ha avuto il piacere di incontrare e di lanciare a Sanremo: "Louis Armstrong l’ho cacciato via e lui sicuro mi ha odiato. Ma ho scoperto Laura Pausini con la sua Solitudine, anche Giorgia e Eros Ramazzotti".

Duetto Claudio Baglioni-Biagio Antonacci

Tra gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2018 spicca il nome di Biagio Antonacci. Il cantante torna sul palco dell'Ariston a distanza di trent'anni in veste di guest star. Antonacci ha scaldato i cuori della platea con Fortuna che ci sei, poi il duetto con Claudio Baglioni. Il brano scelto è Mille Giorni di te e di me, il coinvolgimento del pubblico tocca livelli massimi. L'Ariston si trasforma in un palazzetto da concerto, l'entusiasmo diventa davvero stellare. Ottima, anche in questo caso, la scelta del direttore artistico Baglioni. Antonacci ha lasciato il segno, non avevamo dubbi. Biagio era già stato invitato al Festival nell'edizione del 2015 condotta da Carlo Conti: in quell'occasione omaggiò Pino Daniele, poi un medley dei suoi brani di maggiore successo. La partecipazione di ieri sera è stata senza dubbio una delle più riuscite. Grande entusiasmo da parte di tutto l'Ariston per la sua esibizione con Claudio Baglioni.

L'esibizione de Il Volo e la classifica della sala stampa

Anche Il Volo ha fatto il pieno di consensi nella sua partecipazione sanremese. I tre giovani hanno aperto con Nessun Dorma, poi si sono esibiti assieme a Claudio Baglioni per omaggiare Sergio Endrigo con “Canzone per te”, con la quale si aggiudicò il Festival 50 anni fa insieme a Roberto Carlos. La seconda puntata ha mantenuto un ritmo alto per tutta la serata, con un coinvolgimento notevole fino alla classifica finale della sala stampa. Riepiloghiamo quanto decis dai giornalisti: in zona bassa leggiamo i nomi di Nina Zilli, Elio Le Storie Tese, Red Canzian e Renzo Rubino. Fascia media della graduatoria per Le Vibrazioni, Annalisa, Decibel. Si piazzano in cima alla classifica, invece, Diodato e Roy Paci, Ornella Vanoni e Ron. Nulla di definitivo è stato ancora deciso, dal momento che anche il pubblico sarà chiamato ad esprimersi nelle prossime serate. In tal senso, durante la puntata, è giunta una bella notizia per i fan di Ermal Meta e Fabrizio Moro: dovrebbero essere riammessi alla gara.

