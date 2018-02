REVERSIBLE ERRORS - FALSA ACCUSA/ Su Rete 4 il film con Tom Selleck (oggi, 8 febbraio 2018)

Reversible Errors - Falsa accusa, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Tom Selleck e William H. Macy, alla regia Mike Robe. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST TOM SELLECK

Reversible Errors - Falsa accusa, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 23.50. Una pellicola d'azione che vede nel cast la partecipazione di alcuni volti noti del cinema e della televisione come Tom Selleck e William H. Macy. La pellicola è stata diretta nel 2004 da Mike Robe, regista di film come Luci d'inverno e Nora Roberts. La trama prende interamente spunto dall'omonimo romanzo scritto da Scott Turow. Si tratta di un film creato appositamente per la tv e mai distribuito al cinema. È andato in onda per la prima volta sull'emiettente americana CBS nel marzo del 2004 suddivisa in due differenti episodi e nel nostro Paese è approdata, invece, solo nel 2018, in una versione lunga circa 173 minuti che non si compore di episodi differenti. Le riprese del film si sono principalmente concentrate in Nuova Scotia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film d'azione.

REVERSIBLE ERRORS - FALSA ACCUSA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nel corso di una sparatoria all'interno del Kindle County bar, rimangono irrimediabilmente uccisi due uomini ed una donna. Ad indagare sullo strano caso è il detective Larry Starczek, agente di grande esperienza che inizia a compiere i primi rilievi sulla scena del crimine. I primi indizi portano Starczek a sospettare di un noto criminale locale denominato Squirrel. Quest'ultimo viene arrestato e, dopo aver confessato i delitti, viene condannato alla pena capitale. Passano sette anni e nuove prove emergono dal vecchio caso condotto da Starczek. Le nuove evidenze scagionano Squirrell. Chi è il vero colpevole del triplice omicidio al Kindle County bar?

© Riproduzione Riservata.