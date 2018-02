Rossella Barattolo/ Chi è compagna di Claudio Baglioni? A Sanremo 2018 per supportare il cantante

Chi è Rossella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni? Al Festival di Sanremo per supportare il cantante: tutto su primo incontro, convivenza e figli.

08 febbraio 2018 Anna Montesano

Claudio Baglioni e Rossella Barattolo

Claudio Baglioni è il grande protagonista di questo Festival di Sanremo 2018. Al suo fianco, pronta a supportarlo in tutte le sue avventure televisive e non, c'è la sua compagna, Rossella Barattolo. I riflettori si accendono inevitabilmente anche sulla donna che da tanti anni è al suo fianco (da ben 30), che in un'intervista si è descritta così: "Io sono un'estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza. (…) Ho trovato in lui quell'uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere".

IL PRIMO INCONTRO E LA NASCITA DI UN GRANDE AMORE

Rossella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni, cantante impegnato in queste serate alla conduzione del Festival di Sanremo, scopriamo qualcosa di più riguardo la compagna. Nata a Taranto il 18 aprile 1958, ha trascorso l'infanzia all'estero, tra il Regno Unito e gli Usa, dove ha poi studiato marketing. La carriera è iniziata nel settore petrolifero, dove ricopre un ruolo manageriale in azienda. Rossella incontra Claudio Baglioni per la prima volta nel 1987, lui era reduce dalla rottura con la prima moglie Paola Massari, madre del figlio Giovanni, ufficializzata solamente con il divorzio del 2008. All'inizio degli anni '90 arriva la convivenza con la Barattolo che racconta: "Conviviamo dal 1994. Sarò la persona più felice del mondo quando sposerò Claudio". Un matrimonio mai avvenuto, tanto che molti fan pensano sia stato celebrato di nascosto.

"FIGLI? NON NE ABBIAMO AVUTI..."

La coppia non ha figli, questo il pensiero di Rossella sul fatto di non averli avuti: "Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo". Tra i due c'è stata anche una crisi agli inizi degli anni 90' che portò alla separazione per sei mesi. In quel periodo Baglioni scrisse per lei una delle canzoni più popolari del cantante, Mille giorni di te e di me. La Barattolo racconta un aneddoto sul brano: "Quando ci siamo rimessi assieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare una canzone. Si chiamava Mille Giorni perché parlava dei nostri tre anni assieme. Nell'album Oltre, c'è ancora un'altra canzone che si chiama Signora delle ore scure, ed è la descrizione di come mi ha vissuta, come mi vedeva. È una poesia di grande bellezza".

© Riproduzione Riservata.