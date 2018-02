SANREMO 2018, IL FESTIVAL DI BAGLIONI/ News live: critiche per Il Volo e Mirkoeilcane, Laura Pausini forfeit?

La 68esima edizione del Festival di Sanremo va avanti non senza imprevisti. All'alba della terza serata, gli argomenti di discussione sono tanti ma sicuramente quello più importante riguarda la sospensione di Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Come il pubblico di Sanremo sicuramente sa, sul duo è piombata l'accusa di plagio per la canzone presentata al festival "Non mi avete fatto niente", accusa che ha negato loro l'esibizione nella seconda serata. Una decisione che non è piaciuta al pubblico che continua a chiedersi come mai, pur essendo una canzone che è stata sottoposta a vari ascolti e sicuramente controlli, sia stata oggetto di una situazione simile. Ermal Meta e Fabrizio Moro, salvo decisioni dell'ultimo minuto, tornano sul palcoscenico proprio questa sera e sono regolarmente in gara anche se c'è chi si chiede se questo spiacevole imprevisto abbia comunque minato la loro possibile vittoria.

SANREMO 2018: LAURA PAUSINI, OSPITATA ANCORA IN DUBBIO?

E se il pubblico del Festival di Sanremo 2018 continua ad interrogarsi sul destino che toccherà a Fabrizio Moro ed Ermal Meta, c'è chi invece si interroga sull'ospitata di Laura Pausini al Festival di Sanremo. Nel pubblico continua a prevalere il timore che la cantante, colpita da faringite acuta e febbre alta, non riesca a rimettersi per la finalissima di sabato sera. Laura avrebbe dovuto esibirsi come super ospite nella serata di ieri ma le sue condizioni di salute non le hanno permesso di farlo. Telefonicamente, Laura ha salutato conduttori e pubblico con un filo di voce a causa della faringite. I dubbi che non ce la faccia ad essere sabato sera sul palco dell'Ariston continuano ad esserci, ma il pubblico continua ad essere speranzoso che la cantante questa volta manterrà la sua promessa.

CRITICHE PER IL VOLO E MIRKOEILCANE

Non c'è Festival di Sanremo senza polemica e anche la 68esima edizione si sottopone al malcontento del pubblico a casa che non ha apprezzato alcuni aspetti della seconda serata e non stiamo solo parlando della sospensione di Fabrizio Moro e Ermal Meta. Critiche del pubblico sono nate di fronte all'ospitata de Il Volo, che aveva già ospitato Carlo Conti nelle ultime edizioni. Il pubblico ha trovato le esibizioni del noto trio "sempre uguali" e "poco originali", aspettandosi sul palco qualcosa in più. Ma critiche sono nate anche dalla classifica dei primi quattro giovani in gara, che ha visto Mirkoeilcane classificarsi al quarto ed ultimo posto, cosa che ha fatto indignare il pubblico a casa che ha invece molto apprezzato l'intervento di Pippo Baudo, super ospite della serata.

