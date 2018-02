SCEMO E + SCEMO 2/ Su Rai 2 il film con Jim Carrey e Jeff Daniels (oggi, 8 febbraio 2018)

Scemo & + Scemo 2, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Jim Carrey, Jeff Daniels e Lauren Holly, alla regia Peter Farrelly. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film comico in seconda serata su Rai 2

NEL CAST JIM CARREY

Scemo & + Scemo 2, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 23.00. Una delle pellicole comiche più famose che è stata interpretata dal noto attore poliedrico statunitense Jim Carrey ed è stata diretta da Peter Farrelly nel 1994 riscuotendo un enorme successo. Accanto a Jim Carrey figurano anche Jeff Daniels, Lauren Holly, Charles Rocket, Mike Starr e Karen Duffy. Gli ottimi risultati collezionati da Scemo & più scemo, hanno spinto la produzione a realizzare un sequel dal titolo Scemo & + scemo 2, uscito al cinema nel 2014. La saga cinematografica è poi completata da Scemo & più scemo - Iniziò così, uscito invece nel 2003. Fatta eccezione per il prequel del 2003, Jim Carrey e Jeff Daniels sono dunque tornati a lavorare sullo stesso set nei rispettivi ruoli di Lloyd Christmas e Harry Dunne circa vent'anni dopo dall'uscita al cinema del primo film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCEMO E + SCEMO 2, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Lloyde Christame ed il suo caro amico Harry Dunne, sono una coppia di giovani strampalati dal fare eccentrico e particolare. I due sono intenzionati ad avviare un business incentrato attorno ai vermi, che alleveranno personalmente. Nel frattempo, Lloyde continua a svolgere il suo quotidiano lavoro di autista. Una mattina è chiamato ad accompagnare all'areoporto una donna di nome Mary Swanson. Dopo averla lasciata nei pressi del suo aereo, Lloyde si accorge che Mary ha abbandonato una valigia al centro della sala d'attesa. La valigia non è stata lasciata li per sbadataggine, in quanto al suo interno è contenuto il riscatto necessario per liberare il marito di Mary, tenuto in ostaggio da alcuni loschi individui. Lloyde, che non conosce i particolari della storia, prende con se la valigetta e non potendola restituire a Mary che è già salita sull'aereo, la porta a casa. Nel frattempo i due rapitori credono che Lloyde sia un loro concorrente e decidono di irrompere nell'appartamento dei due per recuperare la valigia. Verrà così ad innescarsi una rocambloesca e tragicomica corsa contro il tempo per restituire la valigia a Mary.

