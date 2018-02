SCOOP/ Su Canale 5 il film con Scarlett Johansson e Hugh Jackman (oggi, 8 febbraio 2018)

Scoop, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Scarlett Johansson, Hugh Jackman e Ian McShane, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.

08 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

ALLA REGIA WOODY ALLEN

Scoop, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 23.25. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 2006 dal grande Woody Allen che ha inoltre interpretato il personaggio protagonista Sid Waterman. Nel cast di attori principali figura anche Scarlett Johansson che veste i panni di Sandra Pransky. In un'intervista rilasciata poco prima del'uscita del film al cinema, Allen, ha dichiarato che il personaggio di Sandra è stato specificatamente ideato per essere interpretato dalla talentuosa attrice americana. Il resto del cast di Scoop è poi composto da Hugh Jackman, Ian McShane, Charles Dance, Romola Garai e Kevin McNally. La pellicola ha ottenuto ottimi risultati al botteghino, soprattutto al di fuori dei confini statunitensi, con un incasso globale che ha superato i 30 milioni di dollari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCOOP, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Joe Strombel, un noto reporter d'assalto di successo, perde la vita in misteriose circostanze. Poco dopo la sua anima si ritrova all'interno di un'imbracazione in compagnia di altre anime. Nel corso del tragitto Strombel viene a conoscenza di un incredibile scoop riguardante la possibile identità di una dei serial killer più crudeli che Londra abbia conosciuto negli ultimi dieci anni. Improvvisamente l'anima di Strombel si getta nel fiume e, contravvenendo alle regole, torna nel mondo dei viventi per palesarsi a Sandra Prensky, una giovanissima e promettente reporter in erba. La ragazza, incredula in un primo momento, crede alla storia raccontatale dallo spirito di Strombel, secondo cui il misterioso serial killer potrebbe nascondersi dietro la falsa figura perbenista dell'imprenditore Peter Lyman. Dopo averle chiesto di scoprire la verità e pubblicare lo scoop anche per lui, Strombel sparisce. Sandra prende la palla al balzo e decide di iniziare ad investigare grazie anche all'aiuto di uno strampalato illusionista, Sid Waterman. In breve tempo i due riescono a rintracciare Lyman e Sandra finisce per invaghirsene, iniziando a dubitare della tesi di Strombel, mentre Sid è fermamente convinto della colpevolezza dell'uomo. Chi avrà ragione tra i due?

