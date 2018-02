Sanremo 2018/ Abiti, vestiti e stilisti terza serata: Michelle Hunziker veste Trussardi

Sanremo 2018, abiti e stilisti per la terza serata del Festival della Musica Italiana: ecco chi vestirà presentatori, cantanti in gara ed ospiti musicali, le indiscrezioni.

08 febbraio 2018 Valentina Gambino

Sanremo 2018, outfit

Grande attenzione per gli abiti di Sanremo 2018. Nonostante Claudio Baglioni voglia dare esclusivamente risalto alle canzoni in gara, la 68esima edizione del Festival sarà contraddistinta anche dall'abbigliamento di Michelle Hunziker e delle cantanti (divise tra quelle in gara e le ospiti internazionali e non). Proprio la bionda conduttrice di Striscia, ha scelto per la serata d'esordio e per la finalissima di sabato, sei bellissimi look firmati Giorgio Armani. Spazio anche per la collezione di Alberta Ferretti che ha fatto da cornice alla seconda serata di ieri. Nel corso del terzo appuntamento di oggi invece, la svizzera indosserà degli abiti della sua famiglia vestendo pezzi esclusivi appositamente creati per lei dalla casa di moda Trussardi. Moschino conquista la serata in cui si esibiranno le giovani proposte ed ha annunciato abiti fioriti e fuori dagli schemi tradizionali. Le calzature abbinate ai look saranno firmate invece, Le Silla, Christian Louboutin e René Caovilla. Gioielli Tiffany & Co.

Gli abiti di Sanremo 2018

Lo stilista Ermanno Scervino invece, ha creato un perfetto guardaroba ex novo proprio per vestire Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico dell’intera kermesse musicale. Per l’artista romano sono stati creati ad hoc, classici smoking, sete coloratissime e ricami intricati. Giorgio Armani invece, ha voluto offrire il suo contributo a Pierfrancesco Favino facendogli indossare due diversi smoking del brand durante la prima serata dello scorso martedì sera. Dsquared2 con il suo stile sempre rock e contro tendenza ha vestito la splendida Annalisa Scarrone così come Michele Bravi (che salirà sul palcoscenico sanremese al fianco della collega nella serata di domani, dedicata ai duetti) e i Negramaro. Vivienne Westwood invece veste Nina Zilli che ha scelto dei capi della linea Couture. Antonio Riva e le sue linee senza tempo rendono ancor più unica l’immensa Ornella Vanoni. La prima serata del Festival intanto, non ha regalato particolari sorprese, dividendosi in squadre che hanno preferito il nero (come Annalisa e Noemi) e altre che invece hanno puntato sul bianco, come la Vanoni e la Zilli. Anche gli uomini hanno osato poco, con qualche cravatta colorata tra Elio e Max Gazzè che si è affidato allo stilista Gianluca Saitto.

