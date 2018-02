Sanremo 2018/ Cantanti big e giovani, diretta terza serata: Negramaro e Giorgia ospiti

08 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Terza serata del Festival di Sanremo 2018 per Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La kermesse musicale è giunta al giro di boa. Dopo le prime due serate che hanno nettamente diviso il pubblico, si torna a cantare con altri quattro artisti della Sezione giovani e gli altri dieci big che, ieri sera, non si sono esibiti. Sia i giovani che i big vengono giudicati dal Televoto (vale il 40&), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla giuria della sala stampa (30%). Al termine della terza serata, viene stilata una classifica congiunta dei 20 brani dei Campioni determinata dalla media tra i voti delle precedenti serate. Come scrive Tv, Sorrisi e Canzoni è probabile che la classifica non venga comunicata al pubblico. Naturalmente, per i 20 big in gara non c’è alcun rischio eliminazione. Tutti, infatti, si esibiranno sia nella quarta serata, quella dei duetti, che nella serata finale.

I DIECI CANTANTI BIG IN GARA

I dieci big che si esibiscono nella terza serata del Festival di Sanremo 2018 sono Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “Il coraggio di ogni giorno”, Giovanni Caccamo con “Eterno”, Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”, Luca Barbarossa con “Passame er sale”, Mario Biondi con “Rivederti”, Max Gazzè con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “il segreto del tempo”, The Kolors con “Frida”. Non si sa ancora, invece, se sul palco dell’Ariston saliranno anche Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantautori sono stato sospesi temporaneamente per accertamenti sul brano “Non mi avete fatto niente”. La loro esibizione, prevista per la seconda serata, è stata sospesa. Oggi, dovrebbe arrivare la sentenza definitiva sul destino della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, già al primo posto nelle classifiche di vendita.

I QUATTRO GIOVANI

La terza serata del Festival di Sanremo 2018 sarà aperta dalla gara dei Giovani. Questa sera si esibiscono Eva, Mudimbi, Ultimo, e Leonardo Monteiro. Eva, vero nome Eva Pevarello, presenta il brano “Cosa ti salverà”. Dopo aver partecipato a X Factor nel 2016, Eva spera di lasciare il segno. “Il mio brano? E’ un augurio: fermiamoci a pensare a ciò che davvero ci rende felici nella vita”, ha dichiarato ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni. Mudimbi presenta il brano “Il mago”. Fa rap da quando aveva 14 anni. “Ma ci ho messo sei anni prima di scrivere una rima decente”, ha svelato a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il brano di Leonardo Monteiro, invece, s’intitola “Bianca”. Non si tratta di una storia autobiografica ma nel pezzo il cantante si riconosce. Ultimo, infine, porta sul palco dell’Ariston il pezzo “Il ballo delle incertezze”, dedicato a tutte le persone che non hanno un sicuro domani.

TUTTI GLI OSPITI DI SANREMO 2018, TERZA GIORNATA

Grandi ospiti anche per la terza serata del Festival di Sanremo 2018. Sul palco del Teatro Ariston saliranno i Negramaro che, dopo l’eliminazione nel 2005 con il brano “Mentre tutto scorre”, tornano da super ospiti. La band salentina presenterà il singolo “La prima volta”. Giuliano Sangiorgi, poi, si esibirà in duetto con Claudio Baglioni sulle note di Poster. Gino Paoli e Danilo Rea rendono omaggio a Umberto Bindi (con Il nostro concerto) e a Fabrizio de André. L’ospite internazionale è James Taylor che duetta con Giorgia sulle note di You've got a friend. La leggenda della musica americana, poi, porta sul palco del Teatro Ariston l’opera lirica con il Rigoletto eseguito alla chitarra. Ancora da confermare, invece, la presenza di Nino Frassica.

