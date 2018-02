Shaila Gatta / La velina mora di Striscia la Notizia si racconta: "Avevo un amore psicologicamente violento"

Sheila Gatta, velina mora di Striscia la notizia, si racconta al settimanale Grazia, parlando del suo ex fidanzato e delle violenze psicologiche subite.

08 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Shaila Gatta

Shaila Gatta è un volto noto agli italiani che ogni sera ammirano il suo sorriso sopra il bancone di Striscia la Notizia. La velina mora di questa ultima edizione ha rilasciato un'intervista nel nuovo numero di Grazia nella quale ha raccontato però che nulla è stato facile in passato a causa di un ex fidanzato che l'ha sfruttata fin dove ha potuto e che le ha causato delle profonde ferite psicologiche. Lei stessa ha precisato di essere stata molto giovane durante quella relazione, che l'ha obbligata a crescere in fretta: "A volte mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Sono cresciuta in fretta. Anche per via di un amore sbagliato e psicologicamente violento. Ero fragile, avevo problemi di famiglia e un fidanzato ballerino che delle mia debolezza se ne approfittava. Un comportamento che in quegli anni l'aveva sconvolta: "Diceva che io valevo zero. Mi rubava i soldi. Mi umiliava".

Shaila Gatta è felice con il suo nuovo amore

Il passato per Shaila Gatta è stato difficile a causa delle pressioni psicologiche del suo ex fidanzato con il quale fortunatamente ha deciso di rompere. Da allora per lei la vita è ricominciata grazie ad un nuovo lavoro in Toscana che l'ha allontanata da quell'amore malato e successivamente è arrivata la grande opportunità di Striscia la Notizia. Da allora, anche la sua vita privata ha ripreso ad andare per il meglio, come più volte manifestato dalla velina nel suo profilo Instagram. Il fortunato è Jonathan Gerlo, ex concorrente come lei di Amici e diventato una presenza costante nella sua vita. Qualche tempo fa, Shaila aveva spiegato al settimanale Nuovo di essere molto felice al fianco del suo nuovo amore: "Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima".

© Riproduzione Riservata.